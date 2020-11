Na Hrvaškem ob 7803 testiranih potrdili 1467 novih okužb

Na Madžarskem več kot 4000 okužb

Potrdili so manj okužb kot dan prej, saj so v 24 urah pri 4140 madžarskih državljanih odkrili okužbo z novim koronavirusom. S tem se je število okuženih povečalo na 118.918. Umrlo je 103 ljudi, večinoma gre za starejše, kronične bolnike. Tako so do zdaj zabeležili 2596 smrti zaradi koronavirsa. Težave z omejeno bolnišnično kapaciteto in preobremenjenostjo zdravstvenih delavcev na Madžarskem opozarjajo že nekaj dni. Trenutno povečanje števila tistih, ki potrebujejo bolnišnično nego, to stanje še poslabšuje. V bolnišnicah je skupno 6153 bolnikov, od katerih jih je 461 na respiratorju.

Epidemije ni mogoče ustaviti, cilj jo je upočasniti, zato naj bi po informacijah madžarskih medijev vlada za nadaljnje ukrepe za omejevanje širjenja virusa znova razglasila izredno stanje. Na predlog vlade naj bi parlament danes glasoval o izrednih razmerah, ki naj bi trajali tri mesece. Če bo predlog sprejet, bodo začeli veljati novi zaščitni ukrepi, ki jih je v ponedeljek začrtal premier Viktor Orban. Med drugim naj bi policijska ura začela veljati od torka od polnoči med 20. in 5. uro, začela bo veljati splošna prepoved prireditev, srednje šole in univerze bodo prešle na digitalno izobraževanje, restavracije bodo morale zapreti svoja vrata, trgovine pa bodo lahko odprte do 19. ure. Poleg tega je nošenje mask še vedno obvezno v trgovinah, javnem prevozu, socialnih in zdravstvenih ustanovah ter restavracijah. Policija strogo spremlja spoštovanje pravil, nalaga denarne kazni in zapira mesta, kjer se predpisi ne upoštevajo.