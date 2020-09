Na Hrvaškem v nedeljo 70 novih okužb s koronavirusom

Na Hrvaškem sta trenutno 2002 aktivna primera okužbe z novim koronavirusom. Na bolnišničnem zdravljenju je 297 ljudi, med njimi jih je 24 priključenih na medicinske ventilatorje, je danes še objavil nacionalni štab civilne zaščite.

Glede na podatke posameznih županijskih štabov civilne zaščite je bilo od nedelje največ novih primerov v Zagrebški županiji, v kateri so zabeležili devet novih okužb. Iz Primorsko-goranske županije poročajo o dveh novih primerih, v Istrski županiji pa ni bilo novih okužb.

Od 25. februarja, ko so na Hrvaškem zabeležili prvi primer okužbe z novim koronavirusom, so do danes potrdili 14.992 okužb. Okrevalo je 12.737 ljudi, preminulo pa 253. Doslej so testirali nekaj več kot 262.100 ljudi, od tega 3268 v minulih 24 urah, je še poročal nacionalni štab.

V sosednji državi praviloma konec tedna opravijo manj testiranj kot ob delovnikih, ko dnevno število testiranj presega 5000.