Na Hrvaškem 181 okužb, odslej obvezne maske v vseh zaprtih prostorih

Na Hrvaškem so prejšnji četrtek potrdili rekordno število na novo okuženih, 542, tudi v nedeljo je bilo novih primerov več kot 500. Današnje številke so nekoliko nižje, a so opravili približno polovico manj testov kot med delovniki.

Glede na danes objavljena poročila županijskih štabov civilne zaščite je bilo največ novih okužb v Zagrebu, kjer so jih v preteklem dnevu potrdili 116. V vukovarsko-sremski županiji so našteli 17 novih primerov, v osiješko-baranjski 14 ter splitsko-dalmatinski županiji 10. Iz istrske županije so poročali o enem novem primeru, medtem ko v primorsko-goranski županiji niso zabeležili novih.

Minister za notranje zadeve in vodja kriznega štaba civilne zaščite Davor Božinović je na novinarski konferenci dejal, da se število okuženih vztrajno povečuje, današnji podatki pa niso realna slika stanja v državi, saj so v nedeljo opravili manj testov. Ob tem je dodal, da z epidemiološkimi razmerami ne morejo biti zadovoljni.

"Ko smo maja sprostili ukrepe, smo pozvali ljudi, naj ravnajo odgovorno in naj se držijo vsaj minimalnih navodil, kot so umivanje rok, razkuževanje in podobno. Velik del ljudi je to sprejelo, nekateri pa to zavestno kršijo," je dejal Božinović. Zaradi takšnih posameznikov so države prisiljene ukrepati, je še poudaril.

Napovedal je tudi nove ukrepe, in sicer obvezno nošenje mask v zaprtih prostorih in omejitve druženj več kot 50 ljudi. "Uvajamo obvezno nošenje mask v zaprtih prostorih, kjer ljudje pridejo v stik med seboj in ni mogoče vzdrževati fizične razdalje najmanj dveh metrov," je na novinarski konferenci dejal Božinovič.

Maske morajo med drugim nositi tudi gostje gostinskih objektov, ko ne sedijo za mizo, in verniki pri verskih obredih.