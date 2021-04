Na Hrvaškem plaz kritik na račun spletne platforme za cepljenje

Platformo, ki je davčne zavezance stala več sto tisoč evrov, so v začetku marca vzpostavili tudi zato, da bi razbremenili družinske zdravnike, ki so beležili naročila za cepljenje.

Po tem, ko se je na platformo za cepljenje v skoraj dveh mesecih prijavilo približno 200.000 ljudi, so jih na cepljenje preko nje povabili manj kot 6000. Med povabljenimi s platforme so bili tudi 20- in 30-letniki namesto prednostne skupine starejših od 65 let. Več tisoč prijav na platformo je bilo tudi izbrisanih.

Beroš priznal: Platforma ne deluje tako, kot bi si želeli

Večina županij je potem opustila naročanje za cepljenje preko platforme in nadaljevala obveščanje ljudi o cepljenju preko njihovih družinskih zdravnikov. Po podatkih zagrebškega zavoda za javno zdravstvo je odziv na pozive zdravnikov na cepljenje 97-odstoten. Medtem je na platformi povprečen odziv na cepljenje v Zagrebu približno 35-odstoten, kar je pomenilo, da niso zapolnili skoraj dveh tretjin terminov za cepljenje, ki jih je določila platforma.

Minister Beroš je v nedeljo med obiskom bolnišnice v Zadru priznal, da platforma ne deluje tako, kot bi si želeli, a je zanikal navedbe, da je zaradi pomanjkljivosti platforme prišlo do polomije pri bolj množičnem cepljenju ljudi. Zatrdil je, da na Hrvaškem vsak dan cepijo približno 23.000 ljudi. Na ministrstvu so tudi zavrnili ugibanja, da bi favorizirali podjetje, ki je izdelalo sporno spletno platformo.

Cepili več kot 627.000 ljudi, več kot 168.000 z dvema odmerkoma

Na Hrvaškem so od konca decembra lani do nedelje zvečer porabili 795.597 odmerkov cepiv Pfizerja, Moderne in AstraZenece. Cepili so 627.216 ljudi, med njimi 168.381 z dvema odmerkoma. Za 2437 ljudi nimajo podatkov, s koliko odmerki so cepljeni, je objavil hrvaški štab civilne zaščite.

V zadnjih 24 urah so na Hrvaškem ob 2728 testih potrdili 410 novih okužb z novim koronavirusom, umrlo je še 51 bolnikov s covidom-19, so dodali. Današnje število primerov je enako kot je bilo prejšnji ponedeljek, v ponedeljek, 12. aprila, pa so našteli 422 okužb.

V državi je trenutno 13.432 aktivnih primerov okužbe z virusom SARS-CoV-2. V hrvaških bolnišnicah se zdravi 2315 covidnih bolnikov, od tega jih je 259 na medicinskih ventilatorjih. Skupno so doslej na Hrvaškem potrdili 323.036 okužb z novim koronavirusom, umrlo je 6905 bolnikov s covidom-19.