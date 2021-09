Na Hrvaškem potrdili 1835 okužb: 'Ta številka je opozorilo'

Vse več okužb beležijo tudi na sosednjem Hrvaškem. Danes so potrdili 1835 novih okužb. Tamkajšnji zdravstveni minister Vili Beroš je ob tem dejal, da so te številke opozorilo in da se bo zdaj izkazalo, "koliko smo kot narod pripravljeni".

Vili Beroš FOTO: Profimedia Epidemiološke razmere na Hrvaškem so vsak dan slabše, poročajo tamkajšnji mediji. Danes so potrdili 1835 novih okužb z novim koronavirusom, sedem bolnikov je umrlo. Prejšnjo sredo smo imeli 600 manj novookuženih, piše spletni portal 24sata. Minister Vili Beroš je v današnjem govoru v parlamentu dejal, da so te številke "opozorilo" in da se bo zdaj izkazalo, "koliko smo kot narod pripravljeni". Danes so v Zadarski županiji zabeležili 58 novih primerov, v Bjelovarsko-bilogorski županiji 50, v Šibensko-kninski 52. V Vukovarsko-srijemski županiji je 42 novih primerov okužbe. v Međimurski 30, na Ličko-senjski pa jih je 23 na novo okuženih. V Zagrebški županiji je 91 novih primerov koronavirusa, v Osječko-baranjski županiji pa 87 na novo okuženih. V Koprivničko-križevaški županiji je 82 novih primerov okužbe, še poročajo hrvaški mediji.