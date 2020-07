Na Hrvaškem potrdili 24 novih okužb, tri osebe umrle

Tri okužbe so potrdili v Istri, dve v vukovarsko-srijemski, šest v Šibensko-kninski, dve v Osješko-baranjski, eno v Zadarski županiji ter dve v prestolnici Zagreb, navaja Index.hr. Za preostalih osem okužb trenutno še ni podatka. Opravili so 831 testov v zadnjih 24 urah.

Beović: Svetovalna skupina se ni pogovarjala o zaprtju meje 14 dni pred začetkom novega šolskega leta

Vodja svetovalne skupine za covid-19 Bojana Beović je danes opozarila, da situacija na Hrvaškem ni povsem pod nadzorom, v zadnjih dneh je bilo več primerov okužb med dopustniki s Hrvaške.

Na dan potrdijo vsaj dvakrat toliko okužb kot v Sloveniji, pri čemer opravijo manj testov, je opozorila. Tako so tudi primeri okužb med slovenskimi turisti, ki so se okužili na počitnicah na Hrvaškem. Teh je bilo v zadnjih dneh pet ali šest, medtem ko ni šlo za dopustovanje v smislu obiskovanja nočnih lokalov in diskotek, pač pa za klasično dopustovanje.

Poudarila je, naj bodo ljudje pri bivanju na Hrvaškem, če se zanj vendarle morajo odločiti, izrazito pozorni in naj imajo čim manj stikov z drugimi ljudmi, tudi drugimi turisti. Če se bo število primerov na Hrvaškem povečevalo in bo prišlo do povečanega števila vnosov, bodo predlagali zaostritev režima na meji, je napovedala.

Zanikala je, da bi se svetovalna skupina, ki jo vodi, pogovarjala o zaprtju meje s Hrvaško 14 dni pred začetkom novega šolskega leta, s čimer bi preprečili širjenje okužbe v šolah. Je pa dejala, da svetuje vsem, ki imajo šoloobvezne otroke, naj v tem obdobju ostanejo doma.