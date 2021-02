Na Hrvaškem potrdili brazilski sev novega koronavirusa

Vzorci so bili zbrani in analizirani decembra 2020 ter januarja in februarja 2021. Vzorce je zbrala Poliklinika Medikol v okviru testiranja PCR, ki ga državljanom ponuja od decembra 2020, z njihovim soglasjem pa so iste vzorce analizirali na Inštitutu Ruđer Bošković (IRB), piše Dnevnik.hr . Vzorci so bili odvzeti iz treh hrvaških mest – Zagreba, Čakovca in Osijeka, brazilski sev pa je bil potrjen pri vzorcu iz Zagreba, ki je bil vzorčen 30. januarja 2021.

Ti rezultati potrjujejo ključno dejstvo, in sicer da vedeti, ali je človek pozitiven ali negativen, ni dovolj, če želimo spremljati, kako se virus spreminja znotraj istega gostitelja, in če se želimo uspešno odzvati na izzive, ki jih predstavlja SARS-CoV-2. Mutacija E484K sama ni nova različica, gre za mutacijo, ki se pojavi pri različnih sevih virusa SARS-CoV-2, na primer v južnoafriški (B.1.351) in brazilski (B.1.1.28) različici, pojasnjujeOliver Vugrek, vodja raziskav in Laboratorija za napredno genomiko IRB, ki je prvi ugotovil obstoj t. i. brazilskega seva na Hrvaškem.

Zahvaljujoč informacijam, ki jih razkrije spremljanje genetike, torej mutacije virusa in njegovega vedenja, lahko strokovnjaki ugotovijo, zakaj se v določenem trenutku virus širi bolj ali manj med prebivalstvom in zakaj ter kako se pri ljudeh razvijejo blage ali hude oblike bolezni. Poleg tega je tako mogoče spremljati, ali se določen sev s posebnimi diagnostičnimi testi lahko izogne ​​odkrivanju, in ugotoviti, ali ima sposobnost, da razvije zmanjšano občutljivost na terapijo. Tudi spremljanje genetike koronavirusa nam omogoča pridobitev dragocenih informacij o delovanju in obstojnosti naravne imunosti ali imunosti, pridobljene s cepljenjem. Vse te informacije so torej ključne, da se lahko uspešno borimo proti koronavirusu, še pojasnjuje Vugrek.