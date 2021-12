Na Hrvaškem potrdili dva primera omikrona

"Več kot polovica držav članic Evropske unije je sporočila, da so pri njih potrdili različico omikron. Enako velja za več kot polovico zveznih držav ZDA. Omikron je tako po vsem svetu, mi pa imamo dva primera, pri katerih je potrjena različica omikron," je na današnji novinarski konferenci še dejal Capak. Dodal je še, da sodi Hrvaška med prve države sveta in prve države članice EU, ki so sprejele ukrepe za upočasnitev prihoda različice omikron v državo.

Vodja službe za epidemiologijo nalezljivih bolezni Bernard Kaić je ob tem danes sporočil, da sta obe osebi, pri katerih so potrdili različico omikron, sodelovali na poslovnem srečanju in da obstaja možnost, da je bil vir okužbe nekdo na tem srečanju, na katerem so bili tudi tujci. Dodal je, da so stiki obeh okuženih pod nadzorom in da sta oba okužena z različico omikron cepljena proti covidu-19. Njune simptome je opisal kot " podobne gripi. Povišana temperatura in občutek, kot bi ju povozil vlak. Simptome sta imela nekaj dni."