Na Hrvaškem potrdili primera južnoafriškega seva novega koronavirusa

Novozelandske oblasti so napovedale ponovno popolno zaustavitev javnega življenja v največjem mestu Aucklandu. Tam so namreč v zadnjih 24 urah odkrili nov primer okužbe z novim koronavirusom. Premierka Jacinda Ardern je sklicala nujno tiskovno konferenco, na kateri je govorila o novih omejevalnih ukrepih za Auckland.

Da bi razbremenili bolnišnice, se je vlada z Nemčijo in Poljsko dogovorila glede premestitve dela covidnih bolnikov, ki potrebujejo intenzivno oskrbo. To možnost nameravajo izkoristiti, ko bo nujno potrebno, je pojasnil minister za zdravje Jan Blatny . Trenutno je v bolnišnicah okoli 7200 bolnikov s covidom-19.

Premier Andrej Babiš je ta teden posvaril, da so bolnišnice v državi na poti v pravo katastrofo, če število okužb ne bo začelo padati. Parlament je v petek sprejel zakon, ki vladi lajša uvajanje strogih ukrepov, kot je na primer zapiranje trgovin. Izredne razmere v državi so medtem podaljšali do 28. marca.

Vlada je tudi odredila obvezno nošenje zaščitnih mask na delovnih mestih, kje je veliko ljudi, ter na zunanjih površinah naseljenih območij. Zaprli so šole in trgovine z nenujnimi potrebščinami, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Rekreacija bo dovoljena samo v občini oz. mestu bivanja. Ukrep bo sprva veljal tri tedne. Policija bo nadzorovala upoštevanja ukrepa, pri tem pa bo pomagalo tudi okoli 5000 vojakov.

Glede na razpoložljive podatke je ocenila, da se britanska različica hitro širi. Glede južnoafriške različice pa je opozorila, da je nevarnejša, saj vsa cepiva niso tako učinkovita proti njej, obenem pa se lahko z njo okužijo in nato zbolijo tudi tisti, ki so že preboleli covid-19.

"Neprijetno je, vem, da je," je dejala Ardernova. Od nedelje bodo tako šole v Aucklandu odprte samo za nujne primere oz. za tiste učence, ki se ne bodo mogli šolati od doma, ostale storitve pa bodo morale zapreti svoja vrata. V drugih delih Nove Zelandije so množična zbiranja omejena na 100 ljudi, pozivajo tudi k upoštevanju varnostne razdalje. Premierka je še dodala, da bodo novi omejevalni ukrepi veljali vsaj en teden.

V Aucklandu so t. i. lockdown sicer uvedli že 14. februarja, potem ko so tam odkrili tri nove primere okužbe s koronavirusom, vendar so ukrep po treh dneh sprostili.

"Nova okužba vlado nagovarja k ponovni zapori," je še dodala premierka. Nova Zelandija je sicer znana po svojih specifičnih načinih odziva na pandemijo, saj deluje hitro in strogo. Zato pa je država s približno petimi milijoni prebivalcev doslej zabeležila le 2016 primerov okužbe s koronavirusom in 26 smrtnih primerov.

Ameriški predstavniški dom sprejel 1900 milijard dolarjev vreden paket pomoči

Ameriški predstavniški dom je zgodaj davi sprejel 1900 milijard dolarjev vreden predlog zakona za boj proti pandemiji covida-19 ter pomoč ekonomiji, posameznikom in zveznim državam. Demokrati so ga označili za pomemben korak pri pridobivanju sredstev za cepiva ter razbremenitvi preobremenjene lokalne vlade in milijonov družin, ki jih je prizadela pandemija.

Predlog so sprejeli z 219 glasovi za in 212 proti, dva demokrata, Jared Golden in Kurt Schrader, sta glasovala proti. Paket bo sedaj romal na glasovanje v ameriški senat, kjer ga bodo demokrati predvidoma dopolnili in poslali nazaj v predstavniški dom, preden se 14. marca izteče pomoč brezposelnim, poročajo tuje tiskovne agencije.

Trenutno je namreč v paketu tudi zvišanje minimalne plače. V senatu pa so opozorili, da predlog za zvišanje minimalne plače v ZDA na 15 dolarjev na uro glede na senatni poslovnik ne more biti del pomoči.

Ameriški predsednik Joe Biden želi s stimulacijskim paketom spodbuditi gospodarstvo in ustvariti več milijonov novih delovnih mest. Paket med drugim omogoča neposredna plačila gospodinjstvom, finančne ukrepe za teste za novi koronavirus in distribucijo cepiv ter dodatno pomoč brezposelnim.

Predstavniški dom je glasoval o pomoči ravno v tednu, ko so v ZDA zabeležili črni mejnik več kot pol milijona mrtvih zaradi covida-19.