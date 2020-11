Na Hrvaškem prvič več kot 4000 okuženih v enem dnevu, sledijo strožji ukrepi

Do danes so na Hrvaškem največje število dnevnih okužb potrdili v minulo sredo, ko so ob opravljenih 10.194 testih potrdili 3603 okužbe. Največ umrlih v 24 urah so imeli prejšnji petek, ko je bilo 57 smrtnih žrtev covida-19.

Glede na danes objavljene podatke lokalnih štabov civilne zaščite so v minulih 24 urah v primorsko-goranski županiji potrdili 304 nove okužbe. Iz istrske županije so poročali o 82 novih primerih. Največje dnevno število novookuženih so v preteklih tednih sicer praviloma imeli na območjih Zagreba in Splita.

Na Hrvaškem je trenutno 21.725 aktivnih okužb. V hrvaških bolnišnicah zdravijo 2171 bolnikov s covidom-19, na medicinskih ventilatorjih je 252 ljudi. Od 25. februarja, ko so zabeležili prvi primer, so v državi potrdili več kot 115.600 okužb z novim koronavirusom. Doslej je zaradi covida-19 umrlo 1552 bolnikov.