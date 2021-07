Na Hrvaškem razmišljajo o zaostritvi protikoronskih ukrepov

Manj kot dva meseca po veliki omilitvi ukrepov je vse verjetneje, da Hrvaško čakajo strožji ukrepi. Jutarnji list neuradno poroča in se sklicuje na vir blizu štaba civilne zaščite, da se pripravljajo novi ukrepi, ki naj bi začeli veljati še pred iztekom veljavnih ukrepov in naj bi trajali do 31. julija.

Nekatere evropske države so že zaostrile pogoje za prestop meje za vse potnike, ki prihajajo iz Velike Britanije, in kot ugotavlja Jutarnji list, bo to kmalu storila tudi Hrvaška – vsi turisti, ki prihajajo iz Velike Britanije, cepljeni in necepljeni, se bodo morali testirati. Tako bodo uvedli tudi obvezno testiranje za cepljene. Čeprav so bili ravno cepljeni turisti najbolj zaželeni, so lahko namreč tudi oni asimptomatski prenašalci virusa.

Vir je za Jutarnji povedal, da se skoraj ni mogoče izogniti povečanju števila okuženih, sezone pa tudi nočejo ustaviti. Zato poskušajo najti ravnovesje med epidemijo in sezono. Pričakujejo, da bo na Hrvaško vstopilo več turistov, kot je domačega prebivalstva, zato ni možno pričakovati, da ne bo noben od njih okužen. Preprečiti želijo nastanek večjih žarišč, saj bi to privedlo do tega, da bi se Hrvaška obarvala rdeče in tako postala nezaželena destinacija.

Medtem so s plaže Zrće sporočili, da bodo kmalu zaostrili protikoronske ukrepe. Vstop na poletne klubske zabave naj bi dovolili samo tistim, ki so zaključili cepljenje proti covidu-19. Zavrnili so ocene, da bo to pomenilo diskriminacijo. Menijo, da je njihova odločitev profesionalna in odgovorna, ker je ključna epidemiološka varnost zaposlenih in obiskovalcev, danes poroča Večernji list.

Trenutno je na zabave na plaži Zrće možno vstopiti z evropskim digitalnim covidnim potrdilom, v svojem testnem centru pa opravljajo tudi hitra antigenska testiranja.

V zadnjih 24 urah so na Hrvaškem zabeležili 191 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, število aktivnih primerov na Hrvaškem tako znaša skupno 838, so sporočili iz štaba civilne zaščite. Število okužb je glede na prejšnje tedne naraslo, saj so prejšnjo sredo potrdili 155 novih okužb, v sredo, 7. julija, pa so imeli 141 na novo okuženih.

V bolnišnici se zaradi covida zdravi 122 oseb, od tega jih je 13 priključenih na respirator. Ena oseba je umrla.