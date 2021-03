Na Hrvaškem se odpirajo terase gostinskih lokalov

Hrvaški notranji minister Davor Božinović je v petek podrobno predstavil, kako bo od ponedeljka potekalo delo na terasah kavarn in restavracij ter kako bodo potekali dvoranski treningi, poroča hrvaški Index.

Pravila za kavarne in restavracije

Vsi gostinski objekti bodo lahko svoje goste postregli na odprtih terasah, vendar ob upoštevanju epidemioloških ukrepov, je pojasnil Božinović in dodal, da je obratovalni čas določen med 6. in 22. uro. Gostinci lahko delajo le na odprtih delih gostinskih objektov. "Če imajo terase predelne stene ali stene iz pleksi stekla, jih je treba v času obratovanja terase odstraniti ali odpreti, da lahko zrak prosto teče," je dejal.

Poleg tega je treba zagotoviti zadostno razdaljo med gosti, ki niso iz istega gospodinjstva. "Med stoli mora biti najmanj meter in pol razdalje, med mizami pa vsaj ti metre," je povedal. Glede na velikost terase bo tudi omejeno število gostov, ki bodo lahko istočasno na terasi. Predvajanje glasbe na terasah bo prepovedano. Vstop v zaprti del objekta bo dovoljen samo za uporabo sanitarij, ob tem bo obvezna maska, ob vhodu pa mora biti zagotovljeno tudi razkužilo.

Treningi v zaprtih prostorih

Poleg tega je s 1. marcem dovoljeno treniranje v vseh zaprtih športnih objektih, v katerih pa bo treba zagotoviti 20 kvadratnih metrov na vsakega udeleženca treninga. "Trenirati je mogoče v vseh notranjih prostorih, vendar z upoštevanjem ukrepov. V praksi to pomeni, da je treba dvorane, v katerih potekajo treningi, redno prezračevati," je pojasnil Božinović.

Poleg tega so dovoljeni le brezkontaktni treningi. Za skupinske športe, kot so nogomet, košarka ali rokomet ter borilne veščine, bodo dovoljeni zgolj kondicijski treningi, ki ne vključujejo igre, pri kateri obstaja možnost medsebojnega stika. Slačilnic in kopalnic ne bo možno uporabljati, razen v nujnih primerih, ko bosta lahko tovrstne prostore istočasno uporabljali največ dve osebi.

"Po vsakem treningu je treba dvorano in rekvizite temeljito očistiti in prezračiti pred prihodom nove skupine," je še dejal in dodal, da je ob prihodu in odhodu ter vseh dejavnostih, razen med dejanskim treningom, nošenje mask obvezno.

Božinović je še dejal, da so ukinili prepoved prihoda potniških križark v hrvaška pristanišča, medtem ko so obstoječe epidemiološke ukrepe za obratovanje trgovin, javni prevoz in prehod meje podaljšali za 14 dni.