Na Hrvaškem spet porast števila okuženih, otroci septembra nazaj v šole?

Hrvaška beleži vnovičen porast števila novih primerov okužbe z novim koronavirusom. Uradni podatki sicer še niso znani - te sporoči nacionalni štab civilne zaščite okoli 14. ure - podatke pa tekom dopoldneva za posamezne županije javljajo lokalni štabi.

V zadnjih 24 urah so tako na Hrvaškem zabeležili že najmanj 87 novih primerov, številka pa bo najverjetneje še narasla.

Hrvaški učenci ob enakih razmerah kot sedaj septembra v šole

Na hrvaškem ministrstvu za znanost in izobraževanje načrtujejo, da se bodo učenci, dijaki in študenti z začetkom novega šolskega leta vrnili v šolske klopi. Pomočnik ministra Momir Karin je danes potrdil, da zaradi epidemije covida-19 ne bodo znova zaprli vseh šol po državi tako kot spomladi, ampak bodo ukrepali na morebitnih posameznih žariščih.

Za novo šolsko leto obstajajo trije scenariji, ki jih bodo uporabili glede na epidemiološko sliko, je povedal Karin na nacionalni televiziji HTV. Pouk v hrvaških osnovnih in srednjih šolah se bo začel 7. septembra.

"Želimo si, da bi bili otroci v svojih učilnicah in svojih šolah, da bi pouk v celoti potekal v šolah. Drugi scenarij je mešani, da bi pouk potekal delno v šolah, delno preko spleta. V najslabšem primeru bo pouk v celoti potekal preko spleta," je povedal.

Poudaril je, da zaradi covida-19 ne bodo več blokirali celotnega šolskega sistema kot spomladi. Če se bo pojavilo žarišče v posameznem razredu, šoli ali na območju, bodo sprejeli ustrezne protiepidemiološke ukrepe samo tam.

Pojasnil je, da bodo ob pojavu okužbe v nekem razredu vsi učenci tega razreda morali v samoizolacijo, pouk zanje pa bodo organizirali preko spleta. Načrtujejo izvajanje pouka na spletu v realnem času v skladu s šolskim urnikom.

Za učence nižjih razredov osnovne šole po besedah Karina pouka ne bodo več predvajali na tretjem programu HTV, kot so ga spomladi. Ocenili so namreč, da ti učenci še niso toliko samostojni, da bi na ta način spremljali pouk, starši pa so v službah in jim ne morejo pomagati.

V šolskih ustanovah bodo izvajali vse protiepidemiološke ukrepe, čeprav se zavedajo, da bo to težka naloga. Pričakujejo, da bodo otroci spoštovali vsa priporočila in navodila epidemiologov.

Zagotovili bodo priporočeno medsebojno razdaljo otrok v učilnicah ter organizirali pouk, da bo čim manj premikanj otrok v šolah. Med izmenami turnusov bodo razkuževali prostore. O tem, ali bodo otrokom priporočili tudi zaščitne maske, se bodo še odločili, je dejal Karin.

Na pogoje v novem šolskem letu v času epidemije pripravljajo tudi učitelje, ki bodo, kot je zagotovil Karin, pravočasno dobili natančna navodila v skladu z aktualnim epidemiološkim stanjem.