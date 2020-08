Na Hrvaškem štejejo novookužene: v Istri odkrili 13 primerov

Hrvaški štab za civilno zaščito javnost o številu novookuženih s koronavirusom obvešča po županijah, podatki curljajo tekom dopoldneva, na ravni države so znani okoli 14. ure. Do zdaj o največ novih primerih poročajo iz Istre, kjer so v ponedeljek potrdili 13 novih okužb. Poročila iz bolj ogroženih hrvaških županij, predvsem iz Dalmacije in Zagreba, še čakajo.

Iz Istre medtem sporočajo še, da bolnišnično zdravljenje potrebujeta dve osebi. V bolnišnici v Pulju se je zglasil tudi turist iz Nizozemske, pri katerem so prav tako potrdili okužbo, vendar, kot povzema portal Dnevnik.hr, niti zdravstveno osebje niti pacienti niso bili ogroženi, saj so z okuženim ravnali po za to predvidenem protokolu. PREBERI ŠE PRENOS V ŽIVO: 14-dnevna karantena ob vrnitvi iz Hrvaške, obeta se poostren nadzor inšpektorjev Po do zdaj znanih podatkih (v katerih še ni vključenih današnjih primerov) imajo na Hrvaškem trenutno 2.213 aktivnih okužb s koronavirusom, od tega jih je 119 med zdravstvenimi delavci, pa poroča portal 24sata. Skupno so do zdaj na Hrvaškem potrdili 8.311 okužb s koronavirusom, 173 oseb z boleznijo covid-19 je umrlo. Štiri nove primere okužbe so sicer zabeležili v Sisačko-moslavačkoj županiji, po dve pa v Primorsko-goranski in Bjelovarsko-bilogorskojžupaniji. icon-expand Turisti čakajo na odvzem brisa za koronavirusni test pred zdravstvenim domom na Reki. FOTO: Bobo