Vodja hrvaškega zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Krunoslav Capak je povedal, da so na Hrvaškem prvič po dolgem času zabeležili rast števila okužb. "To je prvič po več kot mesecu dni, da se je dnevno število novookuženih v primerjavi z enakim dnem v prejšnjem tednu zvišalo," je dejal in dodal, da sumijo na še deset dodatnih pojavov britanskega seva koronavirusa.

Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah ob opravljenih 4986 testih potrdili 388 novih okužb z novim koronavirusom. Umrlo je osem bolnikov s covidom-19, je danes na novinarski konferenci sporočil nacionalni štab civilne zaščite. Danes objavljeno število je nekoliko višje, kot je bilo prejšnji petek. Najvišjo incidenco imajo v Splitsko-dalmatinsku županiji, najmanjšo pa v Istri. "Samo dve evropski državi imata nižjo incidenco od Hrvaške," je na novinarski konferenci dejal Krunoslav Capak. Ob tem pa je treba dodati, da na Hrvaškem opravljajo precej manj testiranj kot v večini evropskih držav. Povedal je, da so na Hrvaškem potrdili 11 primerov britanskega seva koronavirusa, ponovljeni monitoring pa je pokazal, da obstaja še deset dodatnih sumov. Glede osebe, za katero so poročali, da so pri njej našli brazilski sev, pa je dejal, da so ugotovili mutacijo, da pa to ne pomeni, da gre za omenjeni sev virusa. "Morda gre za mutacijo, ki ji bomo rekli 'hrvaški sev'," povedal Capak.

icon-expand Na Hrvaškem sumijo na dodatnih 10 okužb z britanskim sevom. FOTO: Dreamstime

Na Hrvaškem je trenutno 2313 aktivnih primerov okužbe. V bolnišnicah se zdravi 798 covidnih bolnikov, od tega 73 na medicinskih ventilatorjih. V samoizolaciji je 11.725 ljudi. V državi so doslej potrdili 239.254 okužb z novim koronavirusom. Umrlo je 5407 bolnikov s covidom-19, okrevalo pa jih je 231.534. Doslej so testirali 1.293.415 ljudi. Na Hrvaškem so doslej proti covidu-19 z enim odmerkom cepili 93.012 ljudi, z dvema odmerkoma pa jih je bilo cepljenih 56.963. Doslej so porabili 149.975 odmerkov cepiva proti covidu-19 proizvajalcev Pfizer, Moderna in AstraZeneca. Do konca meseca naj bi na Hrvaško prispelo več kot 92.000 odmerkov cepiva omenjenih treh proizvajalcev, do konca marca pa pričakujejo skupaj več kot 700.000 odmerkov cepiva, je povedal Capak. Glede ruskega cepiva je povedal, da so zahtevali dodatno dokumentacijo.

Prav tako je potrdil, da so od hrvaškega novinarskega društva (HND) dobili zahtevo, naj oceni, ali so novinarji lahko v prednostni skupini za cepljenje. Pojasnil je, da so novinarji v skupini delavcev, ki so bolj izpostavljeni okužbi z novim koronavirusom, kot je to tudi letalsko osebje ali zaposleni na letališčih. Povedal je, da bodo zahtevo HND obravnavali, da bi novinarje lahko uvrstili med prednostne skupine za cepljenje po koncu druge faze cepljenja, v kateri so starejši kot 65 in državljani s kroničnimi boleznimi. "Pričakujemo, da bo situacija pred poletjem veliko boljša. Z večjo imunostjo bo tudi manj prenosa virusa," je še dejal Capak.