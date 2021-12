Na Hrvaškem sveže cepljenim in prebolelim ne bo treba v karanteno

Hrvaški zavod za javno zdravje je v torek objavil spremembe pravil za karanteno za tiste, ki so bili v stiku z osebo, okuženo z novo koronavirusno različico omikron. Tistim, ki so cepljeni proti covidu-19 s poživitvenim odmerkom, so to bolezen preboleli v zadnjih 90 dneh ali pa so bili po preboleli bolezni cepljeni, ni treba v karanteno.

Osebe, ki so izvzete iz karantene, morajo v 14 dneh od stika strogo upoštevati ukrepe za preprečitev kapljičnih okužb, so še navedli na HZJZ. Priporočili so jim testiranje s hitrimi antigenskimi testi čim prej po tesnem stiku in vsak tretji dan dva tedna od izpostavljenosti. Pozitiven rezultat hitrega testa je treba potrditi s testom PCR, poroča hrvaški portal Index.

Vsi drugi, ki so bili v stiku z okuženim z omikronom, morajo medtem v 14-dnevno karanteno. Na začetku in zadnji dan karantene se morajo testirati na novi koronavirus s testom PCR. Če s sekvenciranjem vzorca izključijo sum okužbe z omikronom, se karantena prekine.