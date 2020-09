Na Hrvaškem testirali več kot 4000 ljudi, potrdili 311 novih okužb

Štirje pacienti s covid-19 so umrli. Vsi so imeli predhodne kronične bolezni. Skupno so na Hrvaškem potrdili 191 smrtnih primerov. Kot ocenjujejo hrvaške oblasti, v državi nimajo novih žarišč, polovica danes potrjenih okuženih pa je zbolela v karanteni.

Zaradi slabše epidemiološke slike krizni štab uvaja nove ukrepe v treh županijah, in sicer v požeško-slavonski, koprivniško-križevški in sisaško-moslavški županiji. Omejuje se število prisotnih na porokah, zasebnih druženjih in javnih shodih.

V Istri so v zadnjem dnevu opravili 368 testiranj in potrdili devet novih okužb. Aktivno obolelih v Istri je trenutno 76. Istrska županija in župani vseh desetih mest v hrvaški Istri so včeraj na predsednika slovenske vlade Janeza Janšo naslovili pismo, v katerem ga pozivajo, naj Slovenija selektivno uveljavi epidemiološke ukrepe za posamezne hrvaške županije namesto za celotno državo. Poudarili so, da je epidemiološka slika v hrvaški Istri ves čas izjemno ugodna.

Poudarili so, da dobra in stabilna epidemiološka slika v istrski županiji ni nobeno naključje, temveč posledica strategije in izjemnih naporov županijskega štaba civilne zaščite kot tudi discipline vseh prebivalcev, gostov in poslovnih subjektov, ki dosledno spoštujejo vse epidemiološke ukrepe.