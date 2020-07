Na Hrvaškem težave z nošenjem mask, nadeti si je ne zna niti Bandić

Zaradi neupoštevanja ukrepov in posledično slabše epidemiološke slike na vrhuncu turistične sezone je na Hrvaškem z današnjim dnem v vseh zaprtih prostorih obvezna zaščitna maska. Nositi jo morajo zaposleni v trgovinah, kavarnah, restavracijah in podobno, prav tako pa tudi obiskovalci.

Kot nas je opozoril bralec, pa nekateri na Hrvaškem očitno ne vedo, kako pravilno nositi masko ali pa so pri tem zelo površni. Poslal nam je fotografije iz trgovine Plodine na otoku Krku, ki je priljubljena turistična destinacija številnih Slovencev. Kot je zapisal, je samo ena od 10 zaposlenih, ki jih je opazil, pravilno nosila zaščitno masko. Nekateri je medtem sploh niso imeli, prodajalka kruha, mesar in čistilec so jih nosili okoli vratu, praostali pa tako, da jim maska ni prekrivala nosu.

Kako se maska ne nosi, je danes na novinarski konferenci prikazal tudi župan Zagreba Milan Bandić. Ko je stopil pred medije, si je ni znal pravilno nadeti in jo je nosil pod nosom. Med govorom jo je nato odložil in se je dotikal s prsti, kar epidemiologi ne priporočajo, nato pa si jo znova nadel, tokrat čez oči.