Na Hrvaškem umirjanje epidemije ob milejših ukrepih, v Sloveniji pa ob zaostrenih porast okužb

Hrvaški mediji se ob analizi epidemioloških razmer v soseščini in stopnji sprejetih ukrepov sprašujejo, kaj določene države delajo prav in druge očitno narobe, da so tolikšne razlike v številu na novo okuženih in umrlih. Kako je mogoče, da Hrvaška denimo ob precej milejših ukrepih zaznava upad novih primerov, medtem ko Slovenija ob precej strožjih omejitvah tega nikakor ne more doseči. "To je popolna enigma," so zmedeni epidemiologi.

"Težko je razumeti, zakaj število okuženih v Sloveniji tako počasi upada in zakaj so takšne razlike v primerjavi s Hrvaško," se sprašujejo naši južni sosedje. Vprašanje, ki se ga ne sme zanemariti.

icon-expand Strokovnjaki iščejo vzorec, ki bi točno pokazal, kako določeni ukrepi vplivajo na epidemiološko sliko. Kako je mogoče, da v evropskih državah (tudi Sloveniji), kjer so ukrepi precej strožji, kot so na Hrvaškem, število dnevno potrjenih novookuženih nikakor ne pade? FOTO: Shutterstock

Delež okuženih med vsemi testiranimi je na začetku tedna na Hrvaškem znašal pet odstotkov, število na novo potrjenih primerov pa je prvič po septembru 2020 padlo pod 100. To so številke, ki dajejo upanje, da so protikoronski ukrepi 'prijeli', piše novinarka Jutarnjega lista. Ob tem dodaja, da bo svoje naredilo tudi cepljenje in še dodatno pripomoglo k umirjanju epidemije, a rezultati tega bodo najverjetneje vidni šele čez nekaj mesecev.

Na Hrvaškem so v veljavi manj strogi ukrepi kot pri nas. V ponedeljek so imeli v povprečju 216 okuženih na 100.000 prebivalcev, za prehod na zeleni seznam je potrebnih 50. "Resda še zdaleč nismo pri tej številki, a številke so spodbudnejše in vrhunec drugega vala je kot kaže mimo," so optimistični sosedje.

Kar pa zadeva evropske in svetovne trende, je težko najti neki obrazec ali formulo, po kateri bi lahko sklepali, kaj je tisto, kar daje rezultate. Zakaj število okuženih v nekaterih državah kljub strogim ukrepom še narašča, hkrati pa drugod – v državah, kjer so omejitve precej milejše (kot denimo na Hrvaškem) – pada. "Resda smo še daleč od 50 okuženih na 100.000 prebivalcev, kar je meja, ki kaže na umirjanje epidemije, a uspelo nam je doseči številko 216 – in to čeprav smo se gibali že višje od 1200," na spletu piše omenjeni hrvaški medij. Kako je drugod? Podatki kažejo, da se je na primer v ZDA dnevno število oseb, okuženih z novim koronavirusom, od začetka januarja pa do konca meseca prepolovilo – z 201.420 novookuženih v prvih dneh novega leta na 107.816 zadnjega januarskega dne. Upad števila okuženih zaznavajo denimo tudi v Nemčiji – na prvo januarsko nedeljo so tako potrdili 10.620 novookuženih, medtem ko 31. januarja že 8425. Številke padajo tudi v Avstriji (s 1466 na 1198), kjer pa je treba poudariti, da upad kljub zelo restriktivnim ukrepom, ki vključujejo tudi policijsko uro, ni tako drastičen. Razlika med Slovenijo in Hrvaško za mnoge popolna neznanka Tudi pri naših južnih sosedih se je januarja dnevno število na novo potrjenih okužb prepolovilo. Mnogi Hrvati, ki menijo, da bi bilo treba ukrepe (še bolj) sprostiti, so ob tem že kar nekoliko 'evforični' – v zadnjih dveh tednih so namreč potrdili 'le' 216 novih primerov okužbe na 100.000 prebivalcev. Ob tem pa se pozablja, da se mora za uvrstitev na tako imenovano zeleno evropsko cono ta številka spustili še precej nižje – na 50, poudarja hrvaški medij. Popolna neznanka pa ob tem za mnoge ostaja Slovenija, kjer podatki z začetka tedna kažejo, da je 14-dnevna incidenca na 100.000 prebivalcev še vedno 885, in to ob zelo strogih ukrepih za zajezitev širjenja okužb s SARS-CoV-2. Najslabše znotraj Evropske unije je trenutno sicer na Portugalskem, v Španiji in Franciji, kjer število okužb še raste in se je v primerjavi z začetkom minulega meseca celo podvojilo.

"Obstaja več vidikov, ki vplivajo na te številke," pojasnjuje hrvaški epidemiolog Branko Kolarić. To je lahko trenutek uvedbe ukrepov, število okuženih ob njihovi uvedbi, pa tudi število 'žepov' oziroma posamičnih žarišč znotraj manjših skupnosti ali tako imenovanih zaprtih subpopulacij, v katerih se epidemija še naprej 'zadržuje'. Ko je na primer epidemija že bolj razširjenja, torej ko je naenkrat v določenem trenutku okuženih zelo veliko, je praviloma čas, ki mine od uvedbe ukrepov pa do tega, da se pokažejo prvi rezultati, krajši. "Mi smo po šestih tednih ukrepov znatno znižali število okuženih. Po drugi strani pa je na primer Nemčija, ob enakih ukrepih kot so naši, imela kar 200 okuženih na 100.000 prebivalcev. In ko so pričele številke še naraščati in se približevati 300, so ukrepe še zaostrili," razlaga Kolarić, sicer tudi član znanstvenega sveta za covid-19 pri hrvaški vladi. "Skratka, ukrepi dajejo vidnejše in hitrejše rezultate, kadar je prekuženost velika. Če bi želeli priti do povprečja 50 okuženih na 100.000 prebivalcev oziroma na 'zeleno', bi morali imeti veliko bolj stroge ukrepe, za dosego rezultatov pa bi potrebovali dalj časa. V tem primeru bi morale biti šole zaprte, najverjetneje bi imeli tudi policijsko uro, s tem da ostaja vprašanje, ali bi na koncu sploh dosegli ta cilj," zapletenost epidemioloških napovedi pojasnjuje Kolarić.

icon-expand Cepljenje bo zagotovo pomagalo, a učinki bodo jasno vidni šele čez čas. FOTO: Sašo Adamič