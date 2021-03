Na Hrvaškem porast okužb, stekla je preiskava smrti moškega po cepljenju z AstraZeneco

Na Hrvaškem so v minulih 24 urah opravili 8676 testov na novi koronavirus in potrdili 1445 okužb. Današnje številke so najvišje po 6. januarju. Kot je pojasnil direktor hrvaškega zavoda za javno zdravje (HZJZ)Krunoslav Capak, so v prvih treh dneh tega tedna v državi potrdili 46 odstotkov več novih okužb kot v prvih treh dneh prejšnjega tedna. Trenutna 14-dnevna incidenca na 100.000 prebivalcev znaša 222,7, stopnja smrtnosti na milijon prebivalcev pa 1403,8.

Capak je povedal, da so okužbe narasle zaradi novih različic novega koronavirusa, ki se hitreje širijo, kot je na primer angleški sev, ki je vse pogostejši med okuženimi. Med razlogi je tudi sprostitev prebivalcev, ki se vse več družijo. Poudaril je, da se ljudje zbirajo brez spoštovanja protikoronskih ukrepov.

Nekoliko večje število novih okužb je v županijah ob obali. Istrska županija je sporočila, da bodo 22. marca učenci višjih razredov osnovnih šol in dijaki, razen dijakov zadnjih letnikov, znova imeli pouk na daljavo, in sicer do 1. aprila.

Umrlo je 12 bolnikov s covidom-19, med drugim tudi 12-letna deklica, ki je imela več kardioloških kroničnih bolezni.

Na Hrvaškem so doslej uporabili 348.330 odmerkov Pfizerjevega, Moderninega in AstraZenecinega cepiva proti covidu-19. Cepili so 276.530 ljudi, med njimi 71.800 z dvema odmerkoma. Capak je novinarjem tudi odgovoril, da nimajo natančnih podatkov o tem, koliko ljudi je zavrnilo cepljenje z AstraZeneco, a je ocenil, da manj kot 30 odstotkov, kot so to poročali hrvaški mediji na podlagi podatkov posameznih zdravnikov.