Na Hrvaškem umrli trije bolniki s covid-19, v Istri 12 novih okužb

V Vukovarsko-sremski županiji so odkrili 16 novih okužb. Tam je hospitaliziranih devet oseb, v zadnjih 24 urah pa so testirali 181 ljudi. V samoizolaciji je 632 oseb. Od začetka epidemije se je v tej županiji z virusom okužilo 337 ljudi, od tega 18 zdravstvenih delavcev.

V turistično priljubljeni Istri so v zadnjih 24 urah opravili 210 testov in potrdili 12 novih okužb. Štirje okuženi so bližnji kontakti že pozitivne osebe, štiri osebe so bile v samoizolaciji, dva primera sta uvožena. Za dve osebi epidemiologi še zbirajo podatke.

V Primorsko-goranski županiji so odkrili štiri nove okužbe. Dva okužena sta člana družine, ki se je udeležila večje poroke. Eden od okuženih je delavec iz sosednje države, ki so ga testirali ob prihodu na Hrvaško.

En primer so odkrili v Virovitiško-podravski županiji, dva pa v Varaždinski. Iz Medžimurske in Karlovške županije ne poročajo o novih okužbah, medtem pa so v Šibensko-kninski potrdili štiri nove primere.

V Zagrebu, kjer v zadnjih tednih beležijo večje število okužb, so jih tokrat potrdili 25. Testirali so 396 ljudi. Dva okužena sta prispela s Kosova, 19 je kontaktov že diagnosticiranih primerov, za štiri osebe pa se še ne ve, kje so se okužile. V hrvaški prestolnici je aktivno bolnih 213 ljudi, 539 jih je v samoizolaciji.

Osiješko-baranjska županija poroča o devetih novih okužbah. V bolnišnici v Osijeku je hospitaliziranih 33 oseb. V zadnjih 24 urah sta umrli dve osebi (letnik 1937 in 1960) s težko klinično sliko.

V Splitsko-dalmatinski županiji so potrdili 15 novih okužb. Devet okuženih prihaja iz Splita. Od 15 novih primerov so sicer trije kontakti že pozitivnih oseb, za 12 oseb pa ne vedo, kje so se okužile.