Nemška vlada želi z delnim zaprtjem v novembru rešiti božič.

Na Hrvaškem so v torek ob opravljenih 8589 testih potrdili 2378 okužb z novim koronavirusom. Umrlo je še 23 bolnikov s covidom-19, kar je najviše število smrtnih žrtev v enem dnevu od izbruha epidemije spomladi. Italijanska vlada je sprostila več kot pet milijard evrov nujne pomoči za delavce in podjetja, ki so najbolj prizadeti zaradi vnovičnega zaprtja, kot so restavracije, bari, kinodvorane in gledališča. V Nemčiji pa bodo naslednji teden verjetno omejili javno življenje.

Danes objavljene številke na novo okuženih na Hrvaškem nadaljujejo trend iz druge polovice prejšnjega tedna, a so občutno višje kot prejšnjo sredo, ko so zabeležili 1424 novih primerov. Doslej so najvišje dnevno število na novo okuženih zabeležili prejšnjo soboto, ko so v 24 urah našteli 2421 novih primerov. Glede na danes objavljene podatke lokalnih štabov civilne zaščite je bilo v minulih 24 urah v primorsko-goranski županiji 179 novih primerov, v istrski županiji pa 50. Največ na novih okužb je danes znova pričakovati na območjih Zagreba in Splita. V Zagrebu pričakujejo več kot 500 novih okužb. Na Hrvaškem je trenutno 12.736 aktivno okuženih z novim koronavirusom. V bolnišnicah zdravijo 932 bolnikov s covidom-19, med njimi jih je 68 na ventilatorjih, je še sporočil nacionalni štab civilne zaščite. V samoizolaciji, ki so je od torka skrajšali s 14 na deset dni, je danes skoraj 15.000 ljudi. Od 25. februarja, ko so na Hrvaškem potrdili prvi primer okužbe z novim koronavirusom, so potrdili 40.999 okužb. Doslej je umrlo 493 bolnikov s covidom-19, okrevalo je 27.770 ljudi, izvedli pa so nekaj manj kot 466.315 testov, je še sporočil nacionalni štab civilne zaščite.

icon-expand Civilna zaščita postavlja dodatne postelje v športni dvorani v Zagrebu. FOTO: AP

V Italiji vlada sprostila pet milijard evrov pomoči V Italiji so se v torek zaradi vnovične uvedbe omejitev za zajezitev širjenja novega koronavirusa nadaljevali protesti, tudi nasilni. Medtem je vlada sprostila več kot pet milijard evrov nujne pomoči za delavce in podjetja, ki so najbolj prizadeti zaradi vnovičnega zaprtja, kot so restavracije, bari, kinodvorane in gledališča.

V Nemčiji bi lahko naslednji teden omejili javno življenje Ob novem dnevnem rekordu 14.964 novih okužb z novim koronavirusom se v Nemčiji pričakuje, da se bodo danes kanclerkaAngela Merkelin vodje dežel dogovorili o delni zaustavitvi javnega življenja. Glede na vladni predlog bi se to lahko zgodilo 4. novembra. Merklova bo danes predvidoma ministrske predsednike 16 zveznih dežel pozvala, naj zaostrijo ukrepe za zajezitev novega koronavirusa. Predlagala bo podobne karantenske ukrepe, kot so jih uvedli v marcu in aprilu. Glede na predlog, ki ga je videla tiskovna agencija dpa, si želi vlada od 4. novembra do konca meseca zapreti bare in restavracije, dovoljena bi bila dostava ali osebni prevzem. Omejili bi tudi druženje v javnosti na člane dveh gospodinjstev, v večji meri bi prepovedali notranji turizem, nastanitve bi lahko nudile svoje usluge le za nujne primere. Zavzemajo se tudi za zaprtje kinodvoran in gledališč ter športnih in rekreacijskih ustanov. Bi pa skušali obdržati odprte šole in vrtce. Odprti bi ostali tudi frizerski saloni, na drugi strani pa bi svoja vrata zaprli kozmetični in masažni saloni. Vlada želi z delnim zaprtjem v novembru rešiti božič, še piše v predlogu.

icon-expand Nemška vlada želi z delnim zaprtjem v novembru rešiti božič. FOTO: AP

V Nemčiji se soočajo s strmim porastom novih okužb. V zadnjem dnevu so potrdili 14.964 novih okužb, kar je največ od začetka epidemije. Skupno so potrdili 449.275 okužb, od tega je umrlo 10.098 ljudi, 27 v zadnjem dnevu.