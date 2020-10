Na Hrvaškem v enem dnevu umrlo največ bolnikov doslej, Merklova kritična do Nemcev

Glede na danes objavljene podatke lokalnih štabov civilne zaščite je največ novih okužb znova v splitsko-dalmatinski županiji, in sicer 226. V Zagrebu so v preteklih 24 urah potrdili 211 novih okužb, v primorsko-goranski županiji pa 125. V istrski županiji je bilo 46 novih primerov.

Danes objavljene številke na novo okuženih na Hrvaškem so nekoliko nižje od tistih iz druge polovice prejšnjega tedna, a občutno višje kot prejšnji torek, ko so zabeležili 890 novih primerov. Najvišje dnevno število na novo okuženih doslej so zabeležili prejšnjo soboto, ko so v 24 urah našteli 2421 novih primerov.

Od 25. februarja, ko so na Hrvaškem potrdili prvi primer okužbe z novim koronavirusom, so doslej potrdili 38.621 okužb. Doslej je umrlo 470 bolnikov s covidom-19, okrevalo je 26.840 ljudi, izvedli pa so nekaj manj kot 458.000 testov.

Hrvaški zavod za javno zdravstvo (HZJZ) je medtem objavil, da so čas samoizolacije za ljudi, ki so bili v tesnem stiku z okuženimi in med samoizolacijo niso razvili simptomov, skrajšali s 14 na deset dni. Izjema so zaposleni v ustanovah za namestitev starejših in težko bolnih odraslih oseb ter oseb s posebnimi potrebami, za katere še naprej velja 14-dnevna samoizolacija.

Minister za zdravje Vili Beroš je danes na Facebooku objavil, da aktualne razmere vse v zdravstvenem sistemu silijo k izrednemu angažmaju, od zdravnikov primarne zdravstvene zaščite, nujne medicinske pomoči in zavoda za javno zdravstvo do vseh bolnišnic, ki skrbijo za bolnike. " Kot minister za zdravje sem ukazal popolno mobilizacijo celotnega zdravstvenega sistema na Hrvaškem. Zdaj je čas, da pokažemo resnično predanost svojemu poklicu, " je zapisal.

V Bolgariji so v zadnjih 24 urah potrdili 2243 novih okužb. Umrlo je 42 bolnikov s covidom-19. Gre za največje dnevno število novih okužb in smrti od začetka epidemije covida-19 v državi.

Vse več bolnišnic se sooča s porastom okužb med zdravstvenimi delavci. V bolnišnici v Zenici je okuženih sto zdravnikov in medicinskih sester. Krizni štab Federacije BiH je zato danes vsem bolnišnicam naročil, naj izvajajo samo še najnujnejše posege in zdravljenja. Prav tako morajo tretjino svojih kapacitet prilagoditi za bolnike s covidom-19.

Največ okužb, 909, so potrdili v Federaciji BiH. Žarišča okužb so še vedno velika mesta. V Sarajevu, kjer je umrlo sedem bolnikov, so v zadnjem dnevu potrdili 200 novih okužb, v Banjaluki 172, v Mostarju pa 86.

V Bosni in Hercegovini so v zadnjih 24 urah po 3137 testih potrdili rekordnih 1555 okužb. Prav tako je zaradi covida-19 v enem dnevu umrlo največ bolnikov doslej, in sicer 21, kažejo podatki zavodov za javno zdravstvo.

Potrdil je, da so v preteklih dneh poklicali na pomoč upokojene zdravnike, pa tudi absolvente in študente zaključnih letnikov medicinskih fakultet, naj kot pomožno osebje pomagajo kolegom, ki so vse bolj obremenjeni. Podoben poziv pripravljajo tudi za dijake v medicinskih srednjih šolah, spodbujajo pa tudi zaposlovanje negovalk, ki so na zavodu za zaposlovanje. Še enkrat je pozval državljane, naj odgovorno spoštujejo vse epidemiološke ukrepe.

Največ novih okužb so nazadnje potrdili v zvezni deželi Spodnja Avstrija, in sicer 590. Sledi prestolnica Dunaj s 456 novimi okužbami. Na Tirolskem so potrdili 407 novih okužb, na avstrijskem Štajerskem 367, na avstrijskem Koroškem 97. Najmanj novih okužb, 41, so potrdili na Gradiščanskem.

Osem mesecev po prvi potrjeni okužbi z novim koronavirusom je v Avstriji število smrti zaradi covida-19 preseglo število tisoč. Do danes zjutraj je umrlo 1005 bolnikov. V zadnjih 24 urah so v naši severni sosedi potrdili 2835 novih okužb z novim koronavirusom.

Merklova kritična glede pomanjkljive discipline Nemcev med pandemijo

Nemška kanclerka Angela Merkel je bila danes kritična do svojih sodržavljanov, ki kljub hujšemu drugemu valu niso tako disciplinirani glede upoštevanja ukrepov za zajezitev pandemije covida-19, kot so bili spomladi. "Vemo, kako se lahko zavarujemo. Nadaljujemo lahko z bolj ciljnim odgovorom. Ampak ob porastu številk vidimo, da se v primeru, da ne upoštevamo tega, kar o virusu že vemo, spravimo v situacije, ki so precej težke," je povedala.

Jutri se bo sestala z ministrskimi predsedniki zveznih dežel, s katerimi se bodo predvidoma dogovorili o strožjih ukrepih za zajezitev novega koronavirusa. Po informacijah tednika Der Spiegel bo na mizi načrt za postopno ustavitev javnega življenja in gospodarstva. Glede na osnutek predlogov bi do konca novembra omejili druženje v zasebnih stanovanjih na dve gospodinjstvi oz. na eno gospodinjstvo in dve osebi iz drugih gospodinjstev. Na dogodkih, kot so poroke in pogrebi, bi dovolili do 15 oseb. Cilj ukrepov je, da se širjenje okužb umiri, da bi lahko božič praznovali skupaj, še piše v osnutku. Če to ne bo zadostovalo, naj bi sledilo postopno ustavljanje javnega življenja, med drugim bi zaprli gledališča, muzeje in sejmišča, omejili gastronomske dejavnosti ter zaprli frizerske in kozmetične salone, fitnese in namestitvene storitve. Predlog morajo sicer v sredo potrdili tudi ministrski predsedniki dežel.

V Nemčiji z dobrimi 83 milijoni prebivalcev v zadnjih tednih beležijo rekordno število novih okužb na dnevni ravni. V zadnjem dnevu so potrdili 11.409 novih okužb, še prejšnji teden na ta dan so poročali o 6868 novih okužbah. Skupno so v državi doslej potrdili 449.275 okužb, za covidom-19 pa je umrlo 10.098 ljudi.