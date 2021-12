Na Hrvaškem v enem dnevu potrdili skoraj 6000 okužb z novim koronavirusom

Na Hrvaškem se epidemiološke razmere poslabšujejo, saj so v zadnjem dnevu potrdili 5958 okužb z novim koronavirusom. Samo v Dalmaciji so potrdili več kot 1500 primerov okužbe. Bolnišnično zdravljenje potrebuje 1868 covidnih bolnikov, v zadnjih 24 urah jih je umrlo 41. Ne glede na to v sosednji državi silvestrovanja niso odpovedana.

Po poročanju hrvaških medijev je bilo na Hrvaškem danes potrjenih skoraj 200 okužb z novim koronavirusom več kot dan prej. Število aktivnih okužb je naraslo na 22.350. V bolnišnicah je skoraj 1900 covidnih bolnikov, 237 jih diha s pomočjo ventilatorja. Negativni rekord po številu okužb so zabeležili v Dalmaciji, kjer je predstojnica tamkajšnjega zavoda za javno zdravje Željka Karin napovedala, da bo število potrjenih okužb danes preseglo 1500. Čeprav so se v nekaterih evropskih državah, tudi v Sloveniji, zaradi grožnje omikrona in ob zaostrovanju epidemiološke situacije odločili, da odpovejo silvestrovanja, pa na Hrvaškem te poteze niso potegnili. V Zagrebu se namreč pripravljajo na množičen vstop v novo leto, osrednje prizorišče pa bo ograjeno in bo vanj mogoče vstopiti samo s covidnim potrdilom. Gostinski lokali bodo lahko na zadnji dan leta pri sosedih odprti dlje – do druge ure zjutraj, do te ure bodo lahko trajali tudi drugi javni dogodki. Ob tem sicer oblasti pozivajo vse prebivalce, naj spoštujejo epidemiološke ukrepe.