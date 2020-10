Na Hrvaškem v petek 2242 okužb, v Nemčiji skupno našteli že več kot 10.000 smrtnih žrtev

V slovenski južni sosedi so v zadnjem dnevu opravili 8.087 testiranj na novi koronavirus, delež pozitivnih testov je bil 27,7-odstoten. Skupaj so doslej potrdili 33.959 okužb. Umrlo je 429 bolnikov s covidom-19, od tega 16 v zadnjem dnevu. Največ novih primerov so znova potrdili v Zagrebu, in sicer 798, kažejo podatki lokalnih oblasti. Aktivno okuženih je na Hrvaškem 9745 ljudi. 731 jih potrebuje bolnišnično zdravljenje, od tega jih je 52 na medicinskih ventilatorjih.

Medtem, ko smo v Sloveniji v petek zabeležili 1963 okužb s koronavirusom, se tudi pri naših južnih sosedih soočajo z vsakodnevnim porastom novih primerov. Na Hrvaškem so tako v zadnjih 24 urah zabeležili 2242 novih okužb, kar je največ v enem dnevu doslej, je danes sporočil hrvaški nacionalni štab civilne zaščite. Umrlo je še 16 bolnikov s covidom-19, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina .

Covid-19 je v Nemčiji doslej zahteval 10.003 življenja, je danes sporočil Inštitut Roberta Kocha, potem ko je v zadnjem dnevu umrlo še 49 bolnikov. V zadnjih 24 urah so potrdili tudi rekordnih 14.714 novih okužb z novim koornavirusom, skupno 418.005.

Predsednik inštituta Lothar Wieler je poudaril, da se Nemčija sooča z zelo resnimi razmerami in prebivalce pozval k spoštovanju pravil socialnega distanciranja, poroča francoska tiskovna agencijaAFP.

Nemčija je prvi val pandemije spomladi prešla dobro, sedaj pa se tako kot druge evropske države sooča s strmim porastom okužb. Tiskovni predstavnik nemške vlade Steffen Seibert je v petek dejal, da imajo lokalne zdravstvene oblasti vse več težav z obvladovanjem izbruhov okužb v več nemških mestih. Posvaril je, da zaradi porasta okužb ne morejo več slediti stikom okuženih.

Ukrepe za zajezitev širjenja okužb v Nemčiji uvajajo predvsem na deželni oz. lokalni ravni. Med drugim omejujejo druženje in uvajajo obvezno nošenje mask. Ta konec tedna nameravajo v nemških mestih na teren poslati po več sto policistov, ki bodo preverjali, ali ljudje spoštujejo omejitve druženja.

Protesti v Neaplju

Na ulicah Neaplja se je v petek zvečer na protestih proti ukrepom za zajezitev novega koronavirusa zbralo več sto ljudi. Protestniki, ki nasprotujejo policijski uri, ki so jo uvedli v deželi Kampanija, so v policiste metali predmete. Regionalne oblasti so ob tem napovedale skorajšnjo uvedbo karantene.

Protestniki, med katerimi so bili večinoma mladi, so se med drugim ustavili pred poslopjem deželne vlade. V policiste so metali kamenje, zažigali smetnjake ter prižigali dimne bombe in pirotehnične izdelke.

Regionalne oblasti v deželi Kampanija so z namenom zajezitve virusa v petek uvedle policijsko uro, ki bo trajala vsako noč med 23. in 5. uro. Poleg tega bodo najmanj do konca meseca v deželi zaprte šole, poroča italijanska tiskovna agencijaAnsa.

Ob tem je predsednik dežele Vincenzo De Luca v petek napovedal, da bi lahko kmalu odredil karanteno za Kampanijo, kjer so v zadnjem dnevu potrdili 2.280 novih okužb. Odlok bi lahko po navedbah virov pri regionalnih oblasteh sprejeli še danes ali v nedeljo.

Ob tem se je zavzel tudi za to, da bi na nacionalni ravni znova uvedli karanteno. "Smo korak stran od tragedije, potrebujemo nacionalno karanteno," je poudaril. "Ob trenutnih podatkih o okužbah so kakršni koli delni ukrepi neučinkoviti," je dejal De Luca.

"Nujno je treba zapreti vse in odločiti se moramo danes, ne jutri. Zapreti moramo za en mesec, 40 dni in potem bomo videli," je še izpostavil.

Podobnega mnenja je tudi stroka. Več kot 100 znanstvenikov je v pismu predsedniku Sergiu Mattarelli in premierju Giuseppeju Conteju vlado pozvalo k sprejetju drastičnih ukrepov v prihodnjih dveh ali treh dneh. Po njihovem mnenju bi bilo narobe, če bi odlašali z ukrepi zaradi strahu pred vplivom na gospodarstvo. "Takojšnje sprejetje učinkovitih ukrepov je nujno za zaščito gospodarstva in delovnih mest," so poudarili.

Conte medtem še naprej zavrača ponovno uvedbo karantene za celotno državo, kakršna je bila v veljavi že spomladi. Ljudi je pozval, naj spoštujejo ukrepe, da bi se temu izognili.

Pristojne italijanske oblasti so v petek zvečer sporočile, da so v zadnjem dnevu v državi potrdili rekordnih 19.143 novih okužb, skupaj pa že skoraj 485.000. Umrlo je še 91 covidnih bolnikov, skupaj več kot 37.000. Ob tem je prvič po več kot petih mesecih število bolnikov s covidom-19 na intenzivni negi znova preseglo 1000.