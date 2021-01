Na Hrvaškem v povezavi s covidom-19 umrl 11-letni deček

Kot je za hrvaško nacionalno televizijo (HRT) povedal vodja hrvaškega zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak, še ne vedo točnega vzroka smrti dečka. Zaenkrat kaže, da je umrl zaradi redkega večorganskega vnetnega sindroma. Gre za redek zaplet, ki so jo doslej zabeležili pri manjšem številu otrok, okuženih z novim koronavirusom, še navaja HRT.

Največ primerov sindroma v ZDA, več otrok obravnavali tudi na Infekcijski kliniki v Ljubljani

V ZDA so doslej zabeležili 1659 primerov tega sindroma, v letu 2020 pa je zaradi tega umrlo 26 otrok, je v začetku leta objavil ameriški center za nadzor nalezljivih bolezni CDC.

Primere so zabeležili tudi v Sloveniji. Na pediatrični kliniki so do zdaj obravnavali 24 otrok s tem sindromom, vsem otrokom so v krvi našli protitelesa na novi koronavirus, kar pomeni, da so preboleli covid-19. Otroci, ki so jih obravnavali, so bili pred sindromom zdravi otroci brez kroničnih bolezni.