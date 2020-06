Na Hrvaškem v tednu dni več kot 86.000 napovedi prihodov iz tujine, največ iz Slovenije

Davor Božinovićje spomnil, da so spletno stran entercroatia.mup.hrodprli 28. maja. Do 6. ure danes je svoj prihod napovedalo 86.636 oseb. Največ je državljanov Slovenije, Nemčije in Avstrije, je dejal. Povedal je, da potniki uspešno uporabljajo spletni obrazec za napoved obiska ter da so zahvaljujoč aplikaciji skrajšali čakalne dobe za vstop v Hrvaško.