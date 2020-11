Na Hrvaškem v torek začenjajo z uporabo hitrih antigenskih testov

"Hitri testi se uporabljajo po vsej Evropi in po svetu, Hrvaška ne zaostaja," je dejal hrvaški minister za zdravje Vili Beroš. Pojasnil je, da so nekatere hitre antigenske teste že potrdili na Hrvaškem inštitutu za javno zdravje in da jih bodo lahko začeli uporabljati v torek.

"Konec tedna smo opravili vzporedno testiranje PCR in hitro testiranje. Rezultati so dobri," je potrdila tudi Sandra Šikić, namestnica direktorja zavoda za javno zdravstvo NZJZ Andrija Štampar.

"Glede na gnečo verjamemo, da lahko s tem testom postopek pospešimo za 25 do 30-odstotkov," je po poročanju Index.hr prepričan Beroš.

"Antigenski test lahko lažno pokaže negativne izvide"

Stroka trenutno meni, da so hitri testi uporabni v primerih, ko imajo ljudje simptome. "Če test pokaže pozitiven rezultat, je res pozitiven, če pa pokaže negativni rezultat, ne pomeni nujno, da je rezultat res negativen," pravi Beroš in dodaja, da bodo takšne bolnike napotili še na PCR testiranje, ki "še vedno ostaja zlati standard".

Podobno pojasnjuje tudi Šikićeva, ki pravi, da je treba vse negativne teste potrditi še s PCR testom, saj antigenski test lahko lažno prikaže negativne izvide."Antigenske teste je najbolj smiselno uporabiti, ko se pojavijo simptomi težav z dihanjem," pravi.

Hitre teste bodo najprej uvedli na treh lokacijah, in sicer v NZJZ Andrija Štampar, HZJZ ter infekcijski kliniki, uporabili pa jih bodo samo na ljudeh, ki kažejo simptome, praviMarija Bubaš, pomočnica direktorja hrvaškega zavoda za javno zdravstvo (HZJZ). Vse, ki kažejo simptome, je pozvala, naj pridejo na hitro antigensko testiranje. "Če bo test negativen, bomo iz istega vzorca opravili še PCR test," je pojasnila. Dodaja še, da ljudje rezultatov ne bodo dobili takoj, ampak jih boo prejeli po elektronski pošti.

"Testiranje je ena ključnih stvari, povezanih z nadzorom epidemije"

Izpostavila je še težave s spletnim naročanjem na testiranje, saj se veliko starejših ljudi ne more prijaviti prek spleta. "Spletno naročanje za testiranje je ukinjeno, a brez skrbi, vsi bodo prišli na vrsto," je dodala Bubaševa.

Zaenkrat antigenske teste opravljajo prek napotnice, ko bodo določili ceno, pa bo možno tudi samoplačniško testiranje.

"Testiranje je ena ključnih stvari, povezanih z nadzorom epidemije," je dodal Domagoj Drenjančević, predstojnik oddelka za klinično mikrobiologijo in bolnišnične okužbe v KBC Osijek.