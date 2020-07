Na Hrvaškem varnih osem županij, nevarne tri

Kacin je predstavil graf o številu okuženih v posameznih hrvaških županijah, iz katerega izhaja, da so v Istri v zadnjih 14 dneh zabeležili 1,92 okuženega na 100.000 prebivalcev, v Primorsko-goranski županiji, ki obsega tudi območje Kvarnerja, pa 5,28 okuženega na 100.000 ljudi. Omenjeni županiji sta torej glede na merilo Nacionalnega inštituta za javno zdravje v zelenem območju, saj je število okužb pod deset na 100.000 prebivalcev.

Ostale hrvaške županije ob Jadranu pa so trenutno v rumenem območju, je pojasnil Kacin. Tri županije – Brodsko-posavska, Osiješko-baranjska in Požeško-slavonska – pa so v rdečem območju, saj je število okužb na 100.000 prebivalcev v zadnjih dveh tednih preseglo 40. Blizu te meje je tudi mesto Zagreb s 36,5 okuženega na 100.000 prebivalcev.