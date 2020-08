Na Hrvaškem ponovno visoko število okuženih z novim koronavirusom

V Splitsko-dalmatinski županiji 36 novih okužb

Od skupno 387 testiranj je v Splitsko-dalmatinski županiji 36 okuženih s koronavirusom, poroča Inštitut za javno zdravje. 20 okuženih je iz Splita, ena oseba iz Hvara, dve osebi iz Kaštela in še dve iz Omiša. Poleg 36 novih okuženih iz Splitsko-dalmatinske županije so bili na testiranju pozitivni še trije tuji državljani, ena oseba iz Združenega kraljestva in še dve osebi iz Rusije. Vsi so bili testirani v Splitu.

Od 36 na novo okuženih oseb z območja Splitsko-dalmatinske županije je bilo 11 oseb v stiku s prej okuženimi bolniki, ostale na novo okužene pa epidemiološko še obravnavajo. Skupno 997 ljudi je v samoizolaciji. V splitski bolnišnici je 14 bolnikov, pozitivnih na COVID, ena oseba je na respiratorju.

V Zagrebu je v samoizolaciji 878 ljudi

V Zagrebu je 32 novih primerov okužbe. "V Zagrebu smo v preteklih 24 urah opravili največ doslej opravljenih testov. Testirali smo 593 ljudi in zabeležili 32 primerov okužbe s koronavirusom," je povedala Sandra Šikić z Inštituta za javno zdravje Andrija Štampar. 103 osebe so poslali v samoizolacijo.

"Imamo skupno 417 aktivnih primerov in 878 aktivnih samoizolacij. 14 oseb se je okužilo med izleti, 17 novih primerov je posledica stikov z okuženimi ljudmi, za pet okuženih je epidemiološka zgodovina nejasna, štiri primere še raziskujejo. Dva primera sta bila uvožena tudi iz Bosne in Hercegovine,"je dodala.

Med okuženimi v Istrski županiji pet zaposlenih ene najbolj znanih mesnic

Po dosedanjih podatkih je bilo v Istrski županiji zabeleženih sedem novih primerov. Med okuženimi pa je tudi pet zaposlenih ene najbolj znanih mesnic Pulja, je v torek sporočil okrožni štab civilne zaščite Istrske županije.

V zadnjih 24 urah so na Inštitutu za varovanje zdravja Istrske županije pregledali 277 vzorcev brisov. Med testiranimi je 138 Italijanov, saj za vrnitev v Italijo potrebujejo potrdilo, da so negativni na virus, je pojasnil načelnik štaba Dino Kozlevac.