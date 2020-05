Na Hrvaškem vendarle padle cene? Lani omleta 24 evrov, letos nočitev 18?

Tudi pri sosedih jih torej čaka specifična sezona. Tudi to je že napovedal Cappeli, ki je prav tako pred dnevi ocenil, da na plaži in v vodi ne bo težko vzdrževati predpisane meter in pol medosebne razdalje - ker bo pač tako malo ljudi, da to ne bo težava.

Gostov ni, cene pa so padle, lahko preberemo v hrvaških medijih. Ti so preverili, ali res drži, da hrvaški turistični ponudniki upajo, da bodo namestitve lahko oddali po običajnih cenah, takšnih, ki bodo vsaj primerljive z lanskimi, ko so imeli pri sosedih rekordno turistično leto.

"Če pogledate na Airbnb, je mogoče luksuzne sobe najeti za 18 evrov, vilo blizu Zadra za 50 evrov na noč. Podobna je situacija na Hvaru, kjer sobo najdete za 18 evrov, hvarsko vilo za okoli 100 evrov. Obstajajo pa tudi optimisti, tako da smo našli tudi vilo za 700 evrov na noč,"še pišejo pri 24sata.hr.

Pri sosedih sicer menijo, da bodo cene zdaj, ko bodo turisti dejansko spet začeli prihajati, vsaj nekoliko poskočile, vse pa je odvisno od epidemiološke slike - tako na Hrvaškem kot v soseščini. Sosedje pravijo, da so med državami, ki so najbolje obvladale novi koronavirus, in upajo, da odpiranje turizmu ne bo prineslo novih izbruhov bolezni, ki bi vodili v nove omejitve gibanja. Nadaljevanje ugodne epidemiološke slike bi bilo hrvaškemu turizmu seveda v veliko pomoč.

Marsikaj pa je odvisno tudi od dogajanja v soseščini in na priljubljenih destinacijah, kot so Španija, Grčija, Italija, Turčija, tudi Egipt. Vse te države vse bolj korakajo proti vsaj delni izvedbi turistične sezone, potem ko so tudi v Italiji zagotovili, da "njihove turistične lepote poleti ne bodo v karanteni". Če bo stekel tudi letalski promet in bodo cene na drugih destinacijah (še bolj) ugodne, potem bodo morali sosedje Hrvati v veliko bolj srdit boj za turiste, kot so morda sprva predvidevali.

Prav tako so se zadnjih nekaj sezon marsikomu zamerili z zasoljenimi cenami, tarnanjem čez turiste, več poznavalcev pa je ocenilo, da so - glede na ponudbo in stanje infrastrukture - hrvaške cene enostavno preveč zasoljene in so neupravičeno naraščale predvsem v letih, ko so priljubljene turistične destinacije, med njimi Egipt, Tunizija, Španija in Francija, izgubljale goste zaradi grožnje političnih nemirov in terorizma.

Kritike, ki jih očitno niso preslišali niti pristojni. Cappeli je pred dnevi na Reki napovedal ponovno kategorizacijo namestitev, saj se, kot je dejal, "oddajajo tudi namestitve, ki si jih ni nihče ogledal že 30 ali 40 let". Cilj sicer ni zmanjšati števila ponudnikov, ampak narediti nekaj več reda. Tako bi lahko še naprej oddajali vsi, turisti pa se bodo lahko sami odločili, ali bodo plačali za nastanitev brez zvezdice.

Pri 24sata.hr sicer ugotavljajo, da niso padle le cene namestitev, ampak tudi storitev. Prevoz iz Splita do letališča tako te dni stane manj kot 25 evrov, medtem ko naj bi lani mnogi odšteli okoli 65 evrov. Cene so znižale tudi pekarne oziroma so ostale pri cenah, ki veljajo zunaj sezone. Kos pice, ki je lani na Hvaru stal več kot 5 evrov, naj bi bil zdaj pol cenejši.