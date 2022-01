Na Hrvaškem odkrili prvi primer 'flurone'

Dosedanje raziskave so pokazale, da so dvojne okužbe pri novem koronavirusu pogoste.

Dr. Jasmina Vraneš z Inštituta za varovanje zdravje dr. Andrija Štampar v Zagrebu je v oddaji na hrvaški javni televiziji HRT pojasnila, da se na Hrvaškem povečuje število opravljenih testiranj na novi koronavirus, hkrati pa se zvišuje tudi število pozitivnih.

V ponedeljek so v Zagrebu zabeležili 50-odstotni delež pozitivnih testov, medtem ko je delež še prejšnji teden znašal 30 odstotkov, je dodala. Kot je še dodala, je redko, da bi kdo za covidom zbolel trikrat, obstajajo pa osebe, ki so covid prebolele že dvakrat, čeprav so bile cepljene. Po njenih besedah začne zaščita slabeti pet mesecev po cepljenju, zato vsem priporoča cepljenje s poživitvenim odmerkom.

Potrdila je tudi, da so v Zagrebu odkrili prvi primer t. i. flurone, hkratne okužbe z novim koronavirusom in virusom gripe. "Včeraj smo pri pacientki odkrili oba virusa, virus gripe in novi koronavirus. Lahko se zgodi, da se okužimo z več patogeni hkrati," je pojasnila. Kot je še dodala, je obdobje med božičem in veliko nočjo čas epidemije gripe, ki je lani na Hrvaškem niso zaznali zaradi koronavirusnih omejitev. "Videti moramo, kakšna bo klinična slika pri osebah, ki imajo oba virusa hkrati," je dejala. Po poročanju Jutarnjega lista ima bolnica virus gripe tipa A (podtip H3N2).