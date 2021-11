Na Hrvaškem zaostrovanje ukrepov, Avstralija dosega 80-odstotno precepljenost

Oblasti na Hrvaškem so se spričo rekordnega porasta okužb z novim koronavirusom odločile za zaostritev obstoječih protikoronskih ukrepov. S 15. novembrom bo tako obvezno covidno potrdilo oz. izpolnjevanje PCT pogoja za uporabnike in uslužbence javnih in državnih služb, že s to soboto pa se dodatno omejujejo zbiranja. V Avstriji so medtem potrdili več kot 9000 novih okužb. Avstralija pa dosega 80-odstotno precepljenost.

V minulih 24 urah so na Hrvaškem potrdili 6932 novih okužb, kar je nov rekord, in 36 smrti covidnih bolnikov, je sporočil hrvaški štab civilne zaščite. V bolnišnicah danes zdravijo 1711 ljudi s covidom-19, od tega jih je 231 na respiratorjih. "Da preprečimo širjenje okužb moramo ukrepati v treh smereh: doseči višjo precepljenost, omejiti zbiranja, zagotoviti čim večjo varnost pri opravljanju tistih dejavnosti, ki se ne bodo omejevale," je najnovejšo črno statistiko komentiral načelnik štaba Davor Božinović. Obenem je napovedal širitev PCT pogoja s sredino novembra za vse zaposlene v državnih in javnih službah ter tudi za vse prebivalce, ki bodo koristili njihove storitve in vstopali v njihove prostore. Iz štaba so medtem že v četrtek sporočili, da se bo obveznost PCT po 15. novembru, če se epidemiološka situacija do takrat ne bo izboljšala, še razširila, in sicer na lokale in restavracije, telovadnice ter rekreacijske in fitnese centre v zaprtih prostorih.

icon-expand zeleno potrdilo FOTO: Dreamstime

Če se trendi tudi potem ne bodo obrnili na bolje, bodo predvidoma s 4. decembrom covidno potrdilo prejeli le še cepljeni in preboleli, medtem ko testiranje zanj ne bo več dovolj, pa je k temu še dodal Božinović. Že od sobote bodo medtem prepovedana javna zbiranja v zaprtih prostorih z več kot 50 udeleženci. Izjema bodo dogodki, na katerih bodo vsi izpolnjevali PCT pogoj, a tudi tam bo odslej obvezna uporaba zaščitnih mask. Zbiranja na prostem bodo lahko imela več kot sto udeležencev le, če bodo vsi imeli evropsko digitalno covidno potrdilo. Izjeme bodo mogoče le ob posebni odobritvi s strani hrvaškega inštituta za javno zdravje. Z redkimi izjemami se bodo morali vsi množični dogodki zaključiti najkasneje do polnoči. PCT pogoj za vse udeležence, obvezno nošenje mask in ohranjanje varne medsebojne razdalje bodo odslej tudi predpogoji za organizacijo kongresov in konferenc. Športni dogodki z gledalci v zaprtih prostorih bodo prav tako dovoljeni le ob PCT pogoju in maskah. Za tovrstne dogodke na prostem maske ne bodo obvezne, PCT pogoj pa, je še pojasnil Božinović. V Avstriji več kot 9000 novih okužb V Avstriji so v zadnjem dnevu potrdili še 9388 okužb z novim koronavirusom, s čimer so skoraj podrli dosedanji rekord iz lanskega novembra, ko so v 24 urah potrdili 9586 okužb. V zadnjem dnevu je umrlo še 32 covidnih bolnikov. Povečuje se tudi pritisk na bolnišnice.

icon-expand Testiranje FOTO: Shutterstock

V bolnišnicah se trenutno zdravi 1831 covidnih bolnikov, kar je pet več kot dan prej. Na intenzivni negi je 356 ljudi, kar je štiri več kot v četrtek, v primerjavi s prejšnjim tednom pa jih je 76 več. Največ novih okužb so s 2461 primeri potrdili v Zgornji Avstriji, sledita Spodnja Avstrija (1841) in Dunaj (1298). Avstrijska vlada se bo drevi na temo zaostrovanja omejitvenih ukrepov sestala z deželnimi glavarji. Medtem ko zdravstvo in strokovnjaki pozivajo k strogim ukrepom, namerava vlada vztrajati pri svojem stopenjskem zaostrovanju ukrepov, ki med drugim vključuje dodatne omejitve za necepljenje. Avstralija dosega 80-odstotno precepljenost Avstralija bo dosegla cilj 80 odstotkov polno cepljenih, je sporočil avstralski premier Scott Morrison. Avstralija s 25 milijoni prebivalci je dolgo zasledovala strategijo popolnega omejevanja širjenja koronavirusa, po hitrem širjenju različice delta pa so preusmerili svoje napore v kampanjo cepljenja. Morrison je povedal novinarjem, da bodo dosegli cilj 80-odstotne precepljenosti. "To pomeni, da smo premagali vse izzive, ki smo jih imeli z dobavo, ki ni prišla iz Evrope in s podobnimi stvarmi. In smo napredovali in rešili problem," je dejal.

icon-expand Cepljenje FOTO: Shutterstock

"Avstralija okreva in se prebija iz pandemije covida-19," je dodal. Premier je pohvalil državljane, da saj so sami poskrbeli, da je Avstralija dosegla ta cilj. "Izpolnili ste svoj del dogovora in vlada bo izpolnila svojega," je še povedal. Ko bodo enkrat uradno potrdili mejnik, namerava vlada uvesti minimalne trajne omejitve za širjenje novega koronavirusa. Po potrebi bodo ponekod uvajali tudi ciljna zaprtja, ne bo pa več splošnega zaprtja celotnih mest ali zveznih držav.