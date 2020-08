Na Hrvaškem 45 novih primerov: se obetajo sankcije zoper Zrće?

Nov primer okužbe v Varaždinski županiji so odkrili pri starejši ženski, ki so jo testirali pred sprejemom na kirurški oddelek Splošne bolnišnice Varaždin, poroča Index.hr . Na delu so epidemiologi, v samoizolacijo je bilo napotenih nekaj zdravnikov in medicinskih sester, ki so bili v stiku z okuženo.

Največ novih primerov so v zadnjih 24 urah zabeležili na območju prestolnice (17). Sledijo Brodsko-posavska županija s petimi ter Splitsko-dalmatinska in Osiješko-baranjska - vsaka s po tremi novimi primeri. Dve novi okužbi so potrdili v Primorsko-goranski, po eno pa v Vukovarsko-sremski, Zadarski, Varaždinski in Šibeniško-kninski županiji. V sedmih hrvaških županijah nimajo na novo okuženih.

Znani so uradni podatki glede novih okužb z novim koronavirusom na Hrvaškem. V preteklih 24 urah so potrdili 45 primerov, ena oseba je umrla.

Od 25. februarja, ko so na Hrvaškem potrdili prvi primer okužbe, pa do danes, so skupno tako zabeležili 5649 okuženih, od tega jih je 158 umrlo, 4906 pa okrevalo. V samoizolaciji je trenutno 2057 oseb. Skupno so testirali 129.379 oseb, od tega 1247 v zadnjih 24 urah.

Pristojni sicer pričakujejo, da bo številka danes nekoliko nižja kot pretekle dni. "Upamo, da bo število danes manj kot 50," je za N1 dejal direktor hrvaškega zavoda za javno zdravje Krunoslav Capak . Izrazil je prepričanje, da te številke ne gre pripisovati manjšemu številu testiranih. "Nihče ni pričakoval, da bo turizem na takšnih številkah. Ljudje se odločajo v zadnjem trenutku in se usedejo v avtomobil. Vedeli smo, da imamo prednost, a nismo upali. Številke so odlične glede na situacijo; glede na to, da imamo okoli 900.000 turistov," izpostavlja. A kot dodaja, pričakuje, da čim bodo popustili ukrepi, bo ta številka zrasla. "Večina se jih drži (ukrepov - op. p.), 95 odstotkov in več se jih drži, kolikor sem lahko videl v Istri," navaja Capak, ki je nedavno obiskal štab civilne zaščite v Pulju.

Se je pa Capak za N1 dotaknil še spornih zabav, ki se jih udeležujejo še posebej mladi in kjer se nihče ne drži ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. Še posebej problematični so nočni klubi na Pagu, na tamkajšnji plači Zrće, kjer se jih je že več - tudi tujcev - okužilo. A direktor hrvaškega zavoda za javno zdravje tem informacijam ne verjame.

"Evropa ima svoj sistem, imenovan EWRS. Tega, kar piše na portalih in v časopisih, ne moremo jemati resno. Ko smo videli prvo objavo v češkem časopisu, nam niso odgovorili na naše vprašanje, kje so zdaj ti okuženi turisti," pravi. "Zdaj imamo sicer nekaj poročil, na primer iz Nemčije. Pozivamo vse, naj se držijo ukrepov in se zabavajo na prostem. Zaostrili smo ukrepe, tako da se pripadniki civilne zaščite in inšpektorji pogovarjajo z lastniki - nekateri so se tako odločili odpreti samo zunanji del, nekateri sploh niso odprli ... Razumni so," meni Capak.

Kljub temu tudi hrvaški mediji poročajo o nespoštovanju ukrepov v tovrstnih klubih in diskotekah. Kot navajajo, naj bi nek klub iz Zrć mlade vabil na zabave s peno in jim do tja nudil celo avtobusni prevoz. Capak trdi, da so govorili z organizatorji in da podobnih festivalov ne bo več. Kakšne bodo sankcije, pa da še razpravljajo. "Ves čas smo v stiku z lastnikom, bomo videli, kako naprej," odgovarja.