Na Hrvaškem že zdaj več kot 300 novih okužb, trije bolniki umrli

Posamezne hrvaške županije dopoldan sporočajo podatke o število novih okužb s koronavirusom. Čeprav uradna številka za vso državo še ni znana – to hrvaški nacionalni štab civilne zaščite sporoči okoli 14. ure – pa je že zdaj jasno, da je ta znova presegla 300. Dve županiji medtem zaznavata rekorden porast – Brodsko-posavska in Zagreb. Tri osebe s covid-19 so v preteklih 24 urah umrle – na območju Vukovarsko-sremske županije, v Splitu in Zadru.