Na indonezijskem letališču uporabljali rabljene palčke za hitro testiranje

V Indoneziji so aretirali več uslužbencev farmacevtske družbe v državni lasti, potem ko so ugotovili, da so za testiranje potnikov na letališču uporabljali rabljene komplete za hitro testiranje. Palčke za odvzem brisa so po uporabi oprali z vodo in jih ponovno zapakirali.

Po ocenah tamkajšnje policije so na letališču Kualanamu v mestu Medan na Severni Sumatri z rabljenimi kompleti za hitro testiranje testirali okoli 9000 potnikov, poroča BBC. Uslužbenci podjetja Kimia Farma s sedežem v Džakarti so po odvzemu brisa iz nosnožrelnega predela palčke sprali z vodo in jih ponovno zapakirali. V Indoneziji je test obvezen za potovanje z letalom, letališče v Medanu pa je potnikom ponujalo hitro testiranje na letališču, pri čemer so uporabljali komplete, ki jih je priskrbelo podjetje Kimia Farma. Po pritožbah številnih potnikov, ki so prejeli lažno pozitivne rezultate testa, je policija pretekli teden na teren poslala policista pod krinko, ki se je izdajal za potnika. Rezultat testa je bil pozitiven, policija pa je nato v okviru preiskave našla rabljen komplet za testiranje. Uslužbenci farmacevtskega podjetja so uporabljali rabljene palčke za odvzem brisa iz nosu. FOTO: AP Med aretiranimi je tudi direktor podružnice podjetja v Medanu. Osumljenci so obtoženi kršenja več zdravstvenih zakonov. Oblasti ob tem preiskujejo, koliko potnikov so potencialno okužili z rabljenimi palčkami za odvzem brisa. Osumljenci so na račun prevare zaslužili okoli 1,8 milijarde rupij (okoli 104.000 evrov), denar pa naj bi porabili za financiranje gradnje razkošne hiše enega od vpletenih. Podjetje Kimia Farma je po incidentu odpustilo vpletene delavce in obljubilo, da bodo poostrili notranji nadzor. Podjetje se bo moralo sicer soočiti tudi s tožbo, ki so jo napovedali nekateri potniki. Ti so obetajo visoko odškodnino. Indonezija je od začetka pandemije zabeležila okoli 1,7 milijona okužb z novim koronavirusom, umrlo je več kot 46.000 bolnikov s covidom-19. V začetku tedna so odkrili prva primera indijskega seva v državi, oblasti pa so prenehale izdajati vizume za tujce, ki so bili v zadnjih 14 dneh v Indiji.