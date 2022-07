Na Japonskem rekordno dnevno število okužb s koronavirusom

V kitajskem mestu Lanzhou, prestolnici severozahodne province Gansu, medtem vse od srede za 4,4 milijona prebivalcev velja prepoved zapuščanja domov, v okrožju v provinci Anhui pa so od petka prepovedali gibanje na prostem. Tudi v mestu Beihai v južni pokrajini Guangxi so v soboto napovedali zaprtje delov dveh okrožij, v katerih živi več kot 800.000 ljudi.

"Trenutno so razmere za preprečevanje in nadzor epidemij v mestu Beihai hude in zapletene, tveganje za skriti prenos v skupnosti pa je razmeroma veliko," so zapisali v vladnem obvestilu o omejitvah javnega življenja.

V začetku tedna je jeklarsko središče Wugang v osrednji provinci Henan zaradi enega samega primera okužbe s koronavirusom razglasilo tridnevno zaporo.

Visoko nalezljiva koronavirusna različica omikron je velik izziv za kitajske oblasti, ki skušajo omejiti gospodarsko škodo zaradi omejitev javnega življenja. Kitajska je namreč v drugem četrtletju zabeležila najpočasnejšo gospodarsko rast po prvem izbruhu koronavirusa, saj se je BDP na letni ravni povečal le za 0,4 odstotka.

Kitajska je tako zadnje veliko gospodarstvo, ki si še vedno prizadeva izkoreniniti vse izbruhe koronavirusa s hitrimi zaprtji javnega življenja, dolgotrajnimi karantenami in množičnim testiranjem, čeprav ta strategija močno bremeni državo.