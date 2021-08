Na javnih kulturnih prireditvah znova obvezne zaščitne maske

Vlada je izdala odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov. V novem gradivu se določa izpolnjevanje pogoja prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (PCT) za izvajanje avtotaksi prevozov in obratovanje žičniških naprav. Odlok med drugim določa, da bo izpolnjevanje pogoja testiranja odslej mogoče z dokazilom o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa, ali hitrega testa, ki ni starejši od 48 ur.

Enako bo veljalo za ponudnike in potrošnike v dejavnosti ponujanja in prodajanja blaga ter storitev na področju voznikov in vozil. Nov odlok o začasni omejitvi ponujanja kulturnih storitev končnim uporabnikom v Sloveniji pa na javnih kulturnih prireditvah znova uvaja uporabo zaščitnih mask. Izjema so nastopajoči.

Pri omejitvah zbiranja vsebinskih sprememb ni. Izpolnjevanje pogoja PCT se zahteva za javne prireditve in shode v zaprtih prostorih ter tiste z več kot stotimi udeleženci na odprtih površinah. Za prireditve z manj kot stotimi udeleženci na odprtih površinah izpolnjevanje pogoja PCT ni potrebno, upoštevati pa je treba omejitev: en udeleženec na 10 kvadratnih metrov površine in 1,5 metra medsebojne razdalje med udeleženci.