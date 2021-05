Na javnih prireditvah in shodih brez številčne omejitve udeležencev

Za udeležence prireditev ali shodov v zaprtih prostorih je obvezna uporaba zaščitnih mask. Pri javnem zbiranju pa je še vedno treba upoštevati veljavne omejitve.

Od danes ni več kontrolnih točk na meji z Madžarsko. To pomeni, da lahko prebolevniki, ki so bili cepljeni z vsaj enim odmerkom cepiva proti covidu-19, v državo vstopijo brez napotitve v karanteno in predložitve negativnega testa na koronavirus.