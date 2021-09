Na jugu Kitajske zaradi porasta okužb med učenci zapirajo šole

Na Kitajskem so danes zabeležili 59 lokalnih primerov prenosa virusa, vse v provinci Fudžian. V ponedeljek so potrdili 22 lokalnih primerov. Oblasti domnevajo, da je virus na območje prinesel moški, ki se je nedavno vrnil iz Singapurja. Moški je v Fudžian prišel 4. avgusta, kjer je bil v 14-dnevni obvezni hotelski karanteni. Potem je še sedem dni preživel v karanteni na točno določeni lokaciji, preden je odšel domov, kjer je bil še teden dni pod zdravstvenim nadzorom. Po poročanju lokalnih medijev je bil moški kar devetkrat negativen med 21-dnevno karanteno, preden je bil v petek pozitiven, kar 37 dni po vstopu v državo. Okužen je s koronavirusno različico delta.

12-letni sin tega moškega in njegov sošolec sta bila med prvimi, pri katerih so prejšnji teden potrdili okužbo. Skupaj se je doslej okužilo več kot 36 otrok, tudi osem vrtčevskih, so danes sporočile mestne oblasti. V mestu Putian so zaradi izbruha, v okviru katerega so potrdili več kot 100 okužb, odredili testiranje vseh 3,2 milijona prebivalcev. Tam so odredili zaprtje šol.

Zgledu je danes sledilo bližnje pristaniško mesto Šiamen, kjer so ustavili avtobusne povezave na dolge razdalje in odredili testiranje vseh prebivalcev.

Na Kitajskem so doslej porabili več kot dve milijardi odmerkov cepiva proti covidu. To zadostuje za precepljenost okoli 70 odstotkov prebivalcev. Vendar pa večina majhnih otrok ostaja necepljenih. Zato se bojijo, da bi izbruh v Fudžianu nesorazmerno prizadel najranljivejše.