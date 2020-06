Na jugu Srbije zacvetel nov posel: ponarejeni negativni testi za 50 ali 65 evrov

Makedonski državljani so varnostne organe obvestili, da so na letališču v srbskem Nišu in na bencinski črpalki v Vranju na voljo ponarejeni negativni testi na koronavirus. Cena se giblje od 50 do 65 evrov. Makedonske oblasti zaradi poslabšanja epidemiološke slike v državi od svojih državljanov po vrnitvi iz tujine zahtevajo negativni test, ki ni starejši od 72 ur.

Makedonski portal MKD, ki ga citirajo tudi hrvaški mediji, poroča, da je na jugu Srbije zacvetel nov nezakonit, a še kako dobičkonosen posel. Makedonski državljani, ki se vračajo v domovino prek letališča v Nišu, so makedonskim varnostnim organom sporočili, da so jim na letališču ponudili možnost nakupa ponarejenega negativnega testa na koronavirus. Stal naj bi 50 evrov. Tudi prevozniki, ki vstopajo v Severno Makedonijo na mejnem prehodu Tabanovce, poročajo, da lahko za 65 evrov na bencinski črpalki v Vranju zlahka kupijo negativen test. Trenutna odredba makedonske vlade predvideva, da morajo makedonski državljani ob vstopu v državo pokazati negativen test, če želijo v Severno Makedonijo vstopiti brez 14-dnevne karantene. Test ne sme biti starejši od 72 ur. Makedonske oblasti so že predlagale, da bi brise od zdaj odvzeli na mejnem prehodu, pooblaščen laboratorij pa bi nato varnostnim organom rezultate posredoval v elektronski obliki. icon-expand Poslabšanju razmer v Severni Makedoniji so sledili tudi ostrejši ukrepi na meji s Srbijo. Makedonski državljani za vstop v državo potrebujejo negativen test na koronavirus. FOTO: AP Epidemiološka slika v tej državi se sicer iz dneva v dan slabša. Včeraj so v Severni Makedoniji diagnosticirali 118 novih okužb s covidom-19. Izvedli so 1363 testiranj. Istočasno pa je bolezen prebolelo 74 oseb, štirje so v zadnjih 24 urah umrli. Skupno je bilo z novim koronavirusom v državi okuženih 5311 oseb, umrlo je 251 ljudi, 2048 pa jih je bolezen že prebolelo. Zaradi poslabšanja razmer je Slovenija Severno Makedonijo že pred časom uvrstila na t. i. rdeči seznam držav, katerih državljani morajo ob prihodu v Slovenijo v obvezno 14-dnevno karanteno. To velja tudi za slovenske državljane, ki so obiskali Severno Makedonijo. PREBERI ŠE Na seznamu še 14 epidemiološko varnih držav, omejitve za Severno Makedonijo