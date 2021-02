Do tisoč evrov kazni za kavo v Trstu. Kaj vse potrebujete za vstop v sosednje države?

Podobno velja tudi v Italiji, kjer bodo smučišča marca za rekreativno smučanje zaprta do petega. Ob prihodu na mejo morajo potniki pokazati negativen test, ki ne sme biti starejši od 48 ur. S seboj morajo imeti tudi posebno izjavo, prav tako pa je treba izpolniti posebno tabelo z osebnimi podatki in jo še pred prečkanjem meje prek elektronske pošte poslati na eno od italijanskih zdravstvenih institucij.

Kljub vsem tem pravilom za prečkanje meje pa so številni Slovenci ta vikend v Trstu opravili nakupe ali pa so tam spili kavo. Kljub temu, da na mejah ni bilo kontrol, bi za takšno početje lahko prejeli od 400 do tisoč evrov kazni.

Dodaja, da se jim potovanja, kot sta ga s čarterskim letom organizirali dve naši turistični agenciji, še vedno zdijo varna, saj da so že vnaprej predvideli vsa mogoča tveganja in se nanje tudi primerno pripravili. Skupina namreč potuje skupaj in z istim letalom, ki je na voljo le za teh 160 potnikov. "To se mi zdi dobra investicija za varnost potovanja. Vseeno pa vidimo potovanja kot dodatno tveganje, ki se mu je pametno izogniti," poudari.

Težave, ki so jih sicer imeli med drugim valom, so bile predvsem drugačne narave kot tiste spomladi. "Ne gre več za skupinska reševanja, temveč za individualna,"pove in razloži, da so ta bodisi v sili, ko osebi poteče veljavnost potnega lista ali ji zmanjka denarja, bodisi gre za medicinsko indikacijo, ko se nekomu zalomi pri potovanju na zdravstveni poseg in mu je treba pri tem pomagati. "Zadnje čase pa so tu tudi naše športne ekipe, ki potrebujejo nasvet, kako nekam potovati," doda. Čeprav so zaenkrat pri takšnih posredovanjih uspešni, pa Šter priznava, da se turistična sezona že približuje, kar ljudi še toliko bolj nagovarja k potovanjem.

"Zanzibar, ki je sestavni del Tanzanije, je v očeh Slovencev zelo daleč, a bolezen je globalnih razmer in lahko nas na primer ujame pri kakšnem tranzitnem letališču," pravi. Tako se je bilo primorano kar nekaj potnikov že obrniti, ko so ugotovili, da ne izpolnjujejo vstopnih pogojev za Tanzanijo. "Zanzibar je tudi turistično središče in tam se zbere klientela s celotnega sveta. Če kdo pride tja, misleč, da mu ni treba nositi maske, se razkuževati in da mu ni treba paziti na sterilnost okolja, potem lahko ogrozi sebe in druge," še poudari Šter.