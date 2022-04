Na Kitajskem narašča število smrtnih žrtev zaradi covida

25-milijonsko mesto ima težave z zagotavljanjem sveže hrane tistim, ki so zaprti doma, bolniki pa so poročali o težavah pri dostopu do redne zdravstvene oskrbe, saj je bilo na tisoče zdravstvenih delavcev napotenih na testiranje in zdravljenje. Čeprav je izbruh v Šanghaju majhne razsežnosti v primerjavi z drugimi deli sveta, kjer se navajajo na življenje z novim koronavirusom, je na preizkušnjo postavil neprilagodljiv in strog kitajski odziv na epidemijo.

Število okužb sicer narašča tudi v Pekingu, kjer so jih danes zabeležili 22. Oblasti so zaprle stanovanjski kompleks v središču mesta, razmere pa opisujejo kot "slabe in kompleksne". Virus naj bi se v mestu širil že en teden, kar da otežuje preprečevanje in nadzor.