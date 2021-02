Na Kitajskem prijeli prodajalce lažnih cepiv, v Južni Afriki znova dovoljen alkohol

Pristojne kitajske oblasti so sicer decembra lani odobrile uporabo cepiva proti covidu-19, ki ga je razvila farmacevtska družba v državni lasti Sinopharm. Kitajska razvija še druga lastna cepiva proti covidu-19 in namerava pred začetkom kitajskega novega leta sredi februarja cepiti 50 milijonov ljudi.

Aretirali so več kot 80 ljudi. Tolpa je viale polnila s fiziološko raztopino in jo prodajala kot cepivo proti covidu-19. To so počeli od lanskega septembra.

Južna Afrika sprošča nekatere ukrepe

Južnoafriški predsednikCyril Ramaphosa je ublažil nekatere omejitve, uvedene zaradi koronavirusa, vključno z odpravo nepriljubljene prepovedi prodaje alkohola. Znova se bodo lahko odprle tudi plaže, v omejenem obsegu pa bodo dovoljeni verski obredi.

Trgovine lahko po novih pravilih alkohol prodajajo od ponedeljka do četrtka, in sicer med 10. in 18. uro. Še vedno bo veljala policijska ura, in sicer od 23. ure do 4. ure zjutraj. Prodajo alkohola so v državi od začetka epidemije že večkrat prepovedali, nazadnje 28. decembra. Vlada je kot razlog takrat navedla, da je treba ublažiti pritisk na zdravstveni sistem. Omenjena prepoved v javnosti ni bila priljubljena, industrija alkoholnih pijač pa je opozorila, da je ogroženih več kot milijon delovnih mest.

Država je sicer pozdravila prihod prve pošiljke cepiva. Prejeli so milijon odmerkov cepiva proizvajalca AstreZenece. Južna Afrika ima do zdaj zabeleženih največ okužb in smrtnih primerov na celini. Od začetka epidemije se je z novim koronavirusom tam okužilo več kot 1,4 milijona ljudi.

Številne države so prepovedale vsa potovanja iz Južne Afrike, da bi preprečile vdor zelo nalezljivega južnoafriškega seva. Omenjeni sev naj bi bil tudi bolj odporen na cepiva.