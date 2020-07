Na Kitajskem spet porast okužb, na Malti kljub koronavirusu pripravljajo festivale

11 novih primerov so medtem potrdili v provinci Liaoning na severovzhodu Kitajske, kjer so prvo okužbo potrdili v tovarni za predelavo morske hrane v Dalianu. Tudi v tem mestu so hitro uvedli številne stroge ukrepe, ki pa niso zajezili širjenja okužb. V povezavi z Dalianom so namreč novi koronavirus potrdili še v devetih drugih mestih po državi.

Prestolnica te province Urumqi je v karanteni. Tam so odpovedali vse polete in ustavili javni potniški promet. Odredili so množično testiranje na novi koronavirus, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

112 so jih v zadnjem dnevu zabeležili v provinci Xinjiang na skrajnem zahodu države, kjer se razmere poslabšujejo, čeprav so oblasti napovedovale upočasnitev širjenja okužb.

Na Kitajskem so v zadnjem dnevu zabeležili 127 novih okužb z novim koronavirusom, 123 jih je posledica lokalnega prenosa. Ta teden so na Kitajskem prvič po 12. aprilu znova zabeležili po več kot sto primerov na dan.

Iz sosednjega Vietnama medtem poročajo o prvi smrtni žrtvi covida-19. Gre za 70-letnega moškega iz mesta Hoi An v osrednjem delu države. Okužbo s koronavirusom so mu potrdili v začetku tedna.

V Vietnamu sicer od sredine aprila do sredine julija niso zabeležili nobenega lokalnega prenosa virusa. Ta se je znova pojavil minuli konec tedna v med turisti priljubljenem kopališkem mestu Da Nang v osrednjem delu države.

Izvora tega novega izbruha še niso odkrili, se je pa okužba razširila že v več drugih vietnamskih mest, med drugim v prestolnico Hanoj, kjer so potrdili dva primera okužbe s koronavirusom.

V zadnjem tednu so v državi potrdili sto novih okužb, od tega samo danes 45, kar je rekordno število novih primerov od izbruha zdravstvene krize v začetku leta. Skupaj so zabeležili 509 okužb.

Večino od 1,1 milijona prebivalcev Da Nanga so oblasti pozvale, naj ostanejo doma. Prekinili so tudi povezave mesta z drugimi kraji.

Oblasti se bojijo, da bi se virus razširili tudi v Hanoju, zaradi česar želijo izslediti okoli 21.000 prebivalcev prestolnice, ki so bili nedavno v Da Nangu. Od srede so v glavnem mestu prepovedana množična zbiranja, zaprti so vsi lokali.

Indija po številu mrtvih prehitela Italijo

V Indiji so v zadnjem dnevu potrdili še 779 novih smrtnih primerov, skupno pa 35.747, je objavilo ministrstvo za zdravje. Indija je s tem postala peta najhuje prizadeta država v pandemiji po številu mrtvih in je prehitela tudi Italijo.

V drugi najštevilčnejši državi na svetu so skupno potrdili 1,63 milijona okužb, več jih imajo le še v ZDA in Braziliji, kjer pa živi manj ljudi.

Strokovnjaki sicer dvomijo v številke in opozarjajo, da oblasti ne testirajo dovolj ljudi in da veliko smrti, ki so povezane s koronavirusom, niso pravilno zabeležene.

V študiji, ki so jo objavili ta teden, so opozorili, da je protitelesa razvilo okoli 57 odstotkov ljudi, ki živi v revnejših predelih Mumbaija, kar je precej več od uradnih podatkov. Tudi študija, ki so jo opravili v New Delhiju, ugotavlja, da se je z virusom okužilo skoraj 40-krat več ljudi, kot kažejo uradni podatki.

Vzhod in severovzhod države pa so sedaj prizadele še letne monsunske poplave, zaradi katerih je na tisoče ljudi moralo zapustiti svoje domove, to pa ovira boj proti novemu koronavirusu. V zvezni državi Bihar so v začasna zatočišča na primer sprejeli več kot 25.000 ljudi.

Posamezen festival na Malti bi lahko obiskalo do 28.000 ljudi

Malta pa se medtem pripravlja na glasbene festivale Rhythm + Waves, Escape 2 the Island, the BPM Festival in Mi Casa, ki naj bi potekali v prihodnjih mesecih. Nastopili naj bi tudi britanski umetniki, med drugimi duo Chase & Status, Aitch, AJ Tracey in Fatboy Slim.

Back to the Future, peti festival, ki je bil načrtovan na otoški državi, so zaradi premajhnega števila prodanih vstopnic odpovedali.

Na Malti, ki jo vsako leto obišče okoli pol milijona Britancev, ima turizem izjemno pomembno vlogo. Država ima okoli 515.000 prebivalcev, do sedaj so po pisanju britanskega BBC zabeležili 701 primer okužbe s covidom-19 in devet smrtnih žrtev.

Ponekod vlada zaskrbljenost nad tem, kaj se lahko zgodi, če na otok pride množica ljudi. DJ Friction in DJ Eats Everything sta za program Newsbeat na Radiu 1 povedala, da sta odločitev o udeležbi sprejela zaradi obljub o varnosti.

"V primeru, kot je ta, moraš zaupati organizatorjem," je dejal DJ Friction in dodal: "Vseeno moraš biti previden in odgovoren tudi sam, še posebej, ko si del industrije, kjer se zbira na tisoče ljudi."

V družbi, ki pripravlja festivale, zagotavljajo, da so prebivalci Malte veseli, da lahko sprejmejo Britanske obiskovalce. "Turizem igra pomembno vlogo v naši ekonomiji," je dejal vodja podjetja 365 Entertainment Nicky Spiteri. "Hoteli, restavracije, vozniki taksijev in klubi pozdravljajo festivale, ki lahko rešijo njihovo sezono," je dodal.

Njegovo podjetje že več kot 20 let prireja dogodke na Malti. Spiteri pravi, da pri pripravah varnostnih ukrepov sodeluje z vlado. Med ukrepi sta merjenje telesne temperature ob prihodu in stalno zagotavljanje dveh metrov razdalje med ljudmi.

"Eno od prizorišč festivala je Uno, ki lahko sprejme 8000 oseb, na voljo pa bo tudi travnik ob njem, na katerem je prostora za 20.000 ljudi. To pomeni, da bo 9000 imetnikom vstopnic na razpolago prostor za 28.000 ljudi," je dodal Spiteri. Za vsak dogodek bodo postavili med pet in šest odrov, da zagotovijo razdaljo med ljudmi.

A 22-letna prebivalka otoka ni popolnoma prepričana: "Spomnim se, kako paranoična sem bila ob zastavitvi javnega življenja in kako sem okoli dva meseca in pol ostala doma. Nočem se vrniti v tisti čas, še posebej ne v tem vročem vremenu."