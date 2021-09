Na Kitajskem v bolnišnično karanteno napotili štiriletnega dečka

Po spletu je zaokrožil posnetek majhnega dečka, ki so ga napotili v bolnišnično karanteno. Štiriletnik je od glave do pete oblečen v belo zaščitno obleko, na hrbtu pa nosi nahrbtnik, ki je skoraj večji od njega. V kitajskem mestu Putian so v bolnišnično karanteno brez spremstva staršev napotili vse otroke, ki so bili pozitivni na koronavirus. "Videti majhne prestrašene otroke, čisto same, brez staršev, v nepoznani bolnišnici - takrat me je resnično zabolelo srce," je dejala medicinska sestra, ki je na družbenih omrežjih objavila posnetek.

Prizor, ki ga je posnela medicinska sestra v karantenski bolnišnici v mestu Putian, epicentru trenutnega izbruha različice Delta, si je ta teden ogledalo na milijone ljudi. "Srce me boli," je zapisal eden od komentatorjev na kitajski platformi, podobni Twitterju, Weibo. "Kar na jok mi gre," je zapisal drugi uporabnik. Posnetek je močan opomnik na strogo kitajsko politiko ničelne tolerance na koronavirus, s katero so sicer uspeli zajeziti že več izbruhov. Med drugim se na Kitajskem odločajo za popolna zaprtja celotnih sosesk, v le nekaj dneh testirajo na milijone prebivalcev, okužene in vse, ki so bili z njimi v rizičnem stiku, pa izolirajo v zato posebej namenjenih ustanovah, poroča CNN.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Tokrat so izjemno strogi ukrepi veljali tudi za šolarje, saj je do izbruha prišlo v eni izmed šol. Po podatkih vlade je v Putianu od 129 okuženih kar 57 mlajših od 12 let. Da bi preprečili nadaljnje širjenje, okužene otroke ločijo od staršev in jih odpeljejo v bolnišnično izolacijo. Na tiskovni konferenci v četrtek je putianska vlada dejala, da kitajska pravila za nadzor epidemije pacientom, ne glede na starost, onemogočajo stik z zunanjim svetom, tudi s starši. Dodali so, da bolnišnice sicer v primeru, ko sta okužena otrok in starš, skušajo urediti, da so na istem oddelku. Sprava so sicer od staršev ločili in izolirali tudi otroke, ki so bili na testu negativni, a so bili v stiku z okuženo osebo. Ta ukrep so kasneje sprostili, otroci mlajši od 14 let, ki imajo negativen izvid, lahko ostanejo s starši - še vedno pa se izolira vse okužene.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Videti prestrašene majhne otroke, čisto same, v nepoznani bolnišnici - resnično me je zabolelo srce" Zhu Xiaqing, medicinska sestra, ki je posnela video v karantenski bolnišnici, je za lokalni časopis Fujian Health Daily povedala, da je jokala, ko je zagledala reševalno vozilo, polno otrok, oblečenih v zaščitne obleke. Vozilo je prišlo z zamudno, saj eden od otrok ni želel zapustiti doma in je dve uri hudo jokal, preden so ga prepričali, da se je usedel v reševalno vozilo. Ob prihodu so na vseh otrocih izvedli tudi CT preiskave. Nekateri so bili tako majhni, da niso mogli sami splezati na posteljo za skeniranje, dvigniti so jih morali zdravniki, je pojasnila Xiaqingova. "Videti prestrašene majhne otroke, čisto same, brez staršev, v nepoznani bolnišnici - takrat me je resnično zabolelo srce," je dodala. "Otroci ne bi smeli biti podvrženi tako skrajnim karantenskim ukrepom" Številni uporabniki aplikacije Weibu so se spraševali, zakaj tako majhnih otrok ne smejo spremljati starši. Drugi so izpostavili, da so verjetno v karantno poslali tudi njihove starše, a v druge centre. "Otroci ne bi smeli biti podvrženi tako skrajnim karantenskim ukrepom. To je družbeni strošek pristopa ničelne tolerance," je dejal Jin Dongjan, virolog z univerze v Hongkongu.

icon-expand Epidemija v Pekingu na Kitajskem FOTO: AP

Zdravstveni delavci se sicer trudijo razvedriti okužene otroke. Oddelke so okrasili s slikami z risanimi junaki, otrokom pa so dali knjige, igrače ter material za risanje. Po poročanju državnih medijev medicinske sestre skrbijo tudi za njihove vsakodnevne potrebe in se z njimi tudi igrajo. A mnogi izpostavljajo, da to ni dovolj. "Čez dan je lahko v redu, ponoči pa bodo otroci še vedno prestrašeni!" je komentiral eden od uporabnikov spletne platforme Weibo. Strogo - in pogosto grozljivo - izvajanje ukrepov je na Kitajskem že prej sprožilo veliko nezadovoljstva. Junija je na stotine prebivalcev v Foshanu v provinci Guangdong protestiralo proti večtedenskim zaporam v njihovih soseskah. Posnetki shoda so bili hitro pobrisani z interneta, medtem ko so na družbenih omrežjih tiste, ki so kritizirali ali dvomili v ničelno politiko proti covidu-19, napadli in utišali spletni nacionalisti. "Strogi ukrepi so uspešni tudi zaradi strahu javnosti. To ni idealno" Strategija ničelne tolerance sicer v širši kitajski javnosti še vedno uživa podporo. Mnogi so se navadili na koristi, povezane z življenjem brez covida, poleg tega se zaradi poročanja državnih medijev o opustošenju virusa v tujini številni virusa zelo bojijo. "Strogi ukrepi so uspešni tudi zaradi strahu javnosti. To ni idealno," je dejal Dongjan. "Prav bi bilo, da bi javnosti povedali resnico o tem, da se bo treba z virusom naučiti sobivati, kar je edina trajnostna pot za naprej". Po množičnem cepljenju so številne države začele sproščati ukrepe, številne so ponovno omogočile tudi potovanja. Tudi Singapur in Avstralija se premikata od strategije ničelne tolerance k novemu pristopu - učenje sobivanja z virusom.

Toda kitajska vlada kljub velikim uspehom pri cepljenju še vedno ne želi odpraviti omejitev glede prehajanja meje. Kitajska je v četrtek sporočila, da je s cepivi domačih proizvajalcev cepljenih že več kot milijarda ljudi, kar predstavlja 71 odstotkov prebivalstva (1,4 milijarde). Stopnja cepljenja je višja kot v mnogih državah, ki so odprle svoje meje, vključno z Združenim kraljestvom (64,8 %) in ZDA (53,4 %). Dongjan, strokovnjak z univerze v Hongkongu, je dejal, da so oblasti zaskrbljene glede učinkovitosti cepiv. Med okuženimi ob prvem izbruhu različice delta so bili namreč tudi polno cepljeni. "Skrbi jih, da imuniteta ni dovolj močna. Nimajo dovolj zaupanja v cepiva," je dejal. Po podatkih Nacionalne zdravstvene komisije Kitajska zdaj poživitveni odmerek ponuja ljudem, ki delajo na mejah, carini, v karantenskih ustanovah, covidnih bolnišnicah in letalski industriji, vendar še ne vedo, kako dolgo zaščito bo nudil tretji odmerek. Za zdaj se bo kitajska vlada verjetno držala svojega pristopa ničelne tolerance, ko bo poskušala okrepiti javno imuniteto, vendar se bo sčasoma morala naučiti živeti z virusom, je dejal Jin. "Zadeva bi lahko trajala še kakšno leto ali dve. Kitajska pa ne more za vedno zapreti svojih vrat," je dejal.