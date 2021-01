Na Kitajskem začeli izvajati teste z analnimi brisi, v Moskvi sproščanje ukrepov

V državi z več kot milijardo prebivalcev od sredine decembra izvajajo množično cepljenje proti covidu-19. V kampanjo želijo vključiti predvsem skupine, pri katerih je verjetneje, da bodo prišle v stik z novim koronavirusom, med drugim zdravstvene delavce in zaposlene v javnem prometu. Starejši in ranljivi bodo še morali počakati, tiskovna agencija Reuters poroča na svoji spletni strani. "Delo napreduje brez zapletov in po pričakovanjih," je povedal namestnik direktorja Nacionalne zdravstvene komisije Zeng Yixin .

Uporabniki družbenih omrežij so se sicer odzvali z mešanico cinizma in zgroženosti. "Tako sem vesel, da sem se na Kitajsko vrnil prej," je zapisal en uporabnik. "Malo škode, ampak veliko ponižanja," je zapisal drug. Državna televizija CCTV je v nedeljo še poročala, da analnih brisov ne bodo uporabljali tako pogosto kot druge metode, saj niso priročni.

Zaradi manjših lokalnih izbruhov so v zadnjih tednih zaprli več mest na severu Kitajske ter začeli izvajati množično testiranje, predvsem z brisi nosu in grla. Analni brisi pa lahko povečajo možnost za zaznavo okužb, saj ostanki virusa v anusu ostanejo dalj časa kot v respiratornem traktu, je pojasnil pekinški zdravnik Li Tongzeng .

V boju proti novemu koronavirusu so na Kitajskem poleg tega začeli izvajati testiranja z analnimi brisi, saj naj bi bili ti učinkovitejši. Analne brise jemljejo predvsem pri rizičnih stikih. Med drugim so jih uporabili v Pekingu na tistih območjih mesta, v sklopu katerih so potrdili okužbe.

Od danes lahko restavracije, bari in nočni klubi ostanejo odprti vso noč. V okviru ukrepov so bili namreč lahko odprti do 23. ure. Še naprej bodo morali upoštevati higienske predpise in pravilo fizične razdalje. Po novem delodajalcem ni več treba zagotoviti, da najmanj 30 odstotkov zaposlenih dela od doma. O tem lahko sedaj podjetja in organizacije odločajo samostojno.

Sobjanin v objavi ni omenjal zbiranja na javnih površinah, zaradi česar po oceni AFP prepoved množičnih zborovanj ostaja v veljavi. Podporniki opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega so za ta konec tedna znova pozvali k protestom, potem ko se je že v soboto na protestih po vsej državi zbralo več deset tisoč ljudi.

Medtem ko je bila Evropa v primežu drugega vala pandemije in je uvajala stroge karantenske ukrepe, se Rusija ni odločila za zaprtje države, ampak je stavila predvsem na hitro cepljenje proti covidu-19.

Sobjanin je danes še sporočil, da so v mestu z 12 milijoni prebivalcev v zadnjem tednu v povprečju dnevno potrdili od 2000 do 3000 novih okužb. Na vrhuncu jih je bilo po okoli 7000. Starejšim in ranljivim je kljub temu svetoval, naj raje ostanejo doma. Rusija je sicer doslej potrdila več kot 3,7 milijona okužb, od tega okoli 900.000 v Moskvi. Za posledicami covida-19 je umrlo več kot 70.000 ljudi.

V Avstriji za starejše učence morda obvezne maske FFP2

Avstrijci, starejši od 14 let, morajo od ponedeljka v trgovinah, javnem prometu, zdravstvenih ustanovah in storitvenih dejavnostih nositi zaščitne maske FFP2. Morda bodo tovrstne maske obvezne tudi za starejše učence, ko se bodo predvidoma februarja vrnili v šolske klopi, je danes dejal generalni sekretar na ministrstvu za šolstvo Martin Netzer.

Pojasnil je, da se o tem sicer še usklajujejo z avstrijskim ministrstvom za zdravje. Za jutranji program avstrijskega radia Ö1 je Netzer še povedal, da naj bi bile maske FFP2 pri pouku obvezne za vse starejše učence, ne le tiste, ki se ne bi testirali na novi koronavirus.

V Avstriji šolanje trenutno poteka na daljavo, otroci pa se bodo v šole predvidoma vrnili po koncu zimskih počitnic 8. oziroma 15. februarja, odvisno od dežele, v kateri se šolajo. Netzer ne izključuje možnosti, da bodo morali šolanje na daljavo podaljšati.

Uporaba zaščitnih mask v šolah je v Avstriji že obvezna za vse učence, starejše od 10 let, poleg tega morajo šole poskrbeti za ustrezno medsebojno razdaljo, med drugim z izmenskim poukom. Starejši učenci pa bodo morda morali uporabljati zaščitne maske FFP2, ki naj bi zadržale do 94 odstotkov aerosolov in drobnih delcev.