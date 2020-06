Na komisiji za nadzor javnih financ burna razprava o nabavi zaščitne opreme

Sejo je zaznamovalo tudi nekaj postopkovnih zapletov zaradi izrazoslovja poslanca Levice Mihe Kordiša. Ta je namreč ravnanje vlade v postopkih nabave zaščitne opreme označil za vojno dobičkarstvo in organizirani kriminal, oblast samo pa je označil za kriminalno. Besede so naletele na oster odziv iz koalicijskih vrst. "Jaz nisem član kriminalne združbe in moja družina tudi ne,"je poudaril Jožef Horvat iz NSi. Dodal je, da se to mora končati, sicer bo sam poklical policijo.

Seja so nadaljevali v nekoliko mirnejših tonih.Robert Pavšič (LMŠ) je v imenu predlagateljev izpostavil, da podjetju Acron nič ne očitajo. Težava je na drugi strani, v politikih oz. v njihovi odgovornosti, ki da je očitna. Predstavnikom vlade je očital zlasti odločitev za izvedbo posla preko posrednikov in ne neposredno, prav tako ga je zmotilo, da številnih ponudb za dobavo zaščitne opreme pristojni niti niso obdelali.