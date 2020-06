Na Kosovu v torek rekordno število okužb s koronavirusom

S Kosova so v torek poročali o rekordnem številu okužb z novim koronavirusom, saj so v enem dnevu potrdili 141 novih primerov. To je največ okužb v enem dnevu od izbruha epidemije. Skupno so v državi potrdili 1756 okužb. V torek so poročali tudi o eni smrtni žrtvi covid-19, skupno 34. Največ novih okužb so potrdili v Prištini, 42, sledi Vučitrn s 30 primeri.