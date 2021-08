Na Kosovu zaradi naraščanja okužb policijska ura in preložitev začetka šolskega leta

Policijska ura, ki jo na Kosovu uvajajo danes, bo veljala med 22. uro zvečer in 5. zjutraj, je odločila kosovska vlada po poročanju Radia Svobodna Evropa. Gostinski objekti bodo lahko obratovali samo do 21.30, gostom pa bodo lahko stregli zgolj na prostem.

Poleg tega je vlada za dva tedna preložila začetek šolskega leta, ki se bo tako namesto 1. septembra začelo 13.

"Zdaj, ko so se razmere poslabšale, smo dolžni sprejeti omejitvene ukrepe, katerih cilj je, da čim prej zaustavimo rast števila okuženih. Moramo preložiti začetek novega šolskega leta," je povedal kosovski premier Albin Kurti.

Epidemiološke razmere so se avgusta na Kosovu precej poslabšale. V začetku meseca so namreč beležili po nekaj sto novih primerov okužbe na dan, zdaj pa jih beležijo po okoli 2000.

Po besedah zdravstvenega ministra Arbena Vitie se je povečalo število okužb med otroki do devetega leta starosti, še bolj pa med mladostniki, starimi med 10 in 19 let.